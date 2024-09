Eine Dekade nach ihrem Ableben hallt Trudi Gersters Stimme noch nach: In Basel trägt nun ein Spielplatz ihren Namen.

Sie starb vor 11 Jahren, lebt aber in vielen Herzen weiter: die Schweizer Märchenkönigin Trudi Gerster. Wer als Kind ihre ungeheuer theatralisch-packende St. Galler Stimme am Radio gehört hat, wie sie Märchenfiguren Leben eingehaucht hat, vergisst sie niemals.

Meine Mutter hätte eine Riesenfreude, wenn sie das wüsste.

Jetzt wird ihr in Basel eine spezielle Ehre zuteil: Eine bei Familien beliebte Grünanlage im Iselin-Quartier ist seit Montag nach ihr benannt. Auf dem blau-weissen Strassenschild stehen auch ihre biografischen Eckdaten.

Trudi Gerster als Volksliebling

Die neue «Trudi Gerster-Anlage» liegt im Westen der Stadt, ein paar Schritte entfernt von der Landesgrenze zum Elsass und zum Gartenbad Bachgraben. «Meine Mutter hätte eine Riesenfreude, wenn sie das wüsste», sagte Tochter Esther Jenny bei der Einweihung.

Legende: Die Trudi Gerster-Anlage wurde mit Behörden- und Familienmitgliedern feierlich eingeweiht: Darunter waren die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (links) und Trudi Gersters Tochter Esther Jenny (3. v. l.). SRF/Claudia Kenan

In Basel kannte man sie nicht nur als Märchen-Königin: Trudi Gerster war eine der ersten Frauen in einem Schweizer Kantonsparlament; dem baselstädtischen Grossen Rat gehörte sie 1968 bis 1980 an. Als sie 2013 im Alter von 93 Jahren starb, nahm die halbe Stadt bei einer öffentlichen Abdankung im Basler Münster Abschied von ihr.

Politikerin mit grossem Herz

Der damalige Basler Regierungspräsident Guy Morin würdigte sie dabei als Märchenerzählerin und Politikerin. Er sagte, ihre Erzählungen hätten vielen Kindern eine Heimat gegeben: In der Märchenwelt, erzählt von der Märchenfee Trudi Gerster, fühlten sie sich aufgehoben und geborgen.

04:01 Video Aus dem Archiv: Eine Hommage an die «Märli»-Königin Trudi Gerster Aus Glanz & Gloria vom 28.04.2013. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde.

Die Vorsteherin des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements, Stephanie Eymann, hat die Benennung des kleinen Parks nach Trudi Gerster im November offiziell beschlossen. Der Spielplatz hatte bisher keinen eigenen Namen.

Legende: Wenn Trudi Gerster Geschichten erzählte, wie hier an der Expo.02 in Biel, dann hingen nicht nur Kinder an ihren Lippen. Keystone/Sandro Compardo

Nach Basel kam Trudi Gerster nach ihrer Heirat im Jahr 1948 mit ihrem Mann – die beiden hatten zwei Kinder, bevor sie sich 1954 wieder trennten. Das Leben als Alleinerziehende machte Engagements mit Tourneen schwierig, weshalb sich Trudi Gerster aufs Märchenerzählen spezialisierte.

Architekten beispielsweise, die Bäume abhacken und Parkplätze bauen wollten, liebten mich nicht besonders.

Politisch aktiv war sie zunächst als Parteilose; später vertrat sie den Landesring der Unabhängigen im Grossen Rat. Zu ihren Themen zählten Kulturförderung, Frauenrechte und der Umweltschutz – sie setzte sich etwa gegen neue Atomkraftwerke ein. «Architekten beispielsweise, die Bäume abhacken und Parkplätze bauen wollten, liebten mich nicht besonders», sagte Trudi Gerster 2001 in einem Interview mit TV SRF.

Legende: Kein Märchen: Nach Trudi Gerster ist nun ein Basler Spielplatz benannt. SRF/Claudia Kenan

Eine Strasse, respektive einen Platz, nach Trudi Gerster zu benennen, das war auch einmal Thema in St. Gallen gewesen, wo sie 1919 zur Welt gekommen war. Stattdessen richtete der Stadtrat 2014 sogenannte Märchenstationen ein, wo Kinder via QR-Codes ihre Stimme abrufen und in die Märchenwelt abtauchen können.

Trudi Gerster absolvierte die Schauspielschule Zürich und arbeitete ab 1945 als freie Schauspielerin. Bereits 1940 begann sie, regelmässig Märchen im Kinderprogramm von Radio DRS zu erzählen. 2005 erhielt sie den Ehren-Prix Walo für ihr Lebenswerk.