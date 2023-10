In der Praxis spielt es durchaus eine Rolle, wo genau Personen kontrolliert werden: Wenn jemand ein Asylgesuch stellen will, der sich schon auf deutschem Boden befindet, müssen die deutschen Behörden diese Person in ihr Asylsystem aufnehmen. Wenn die Person kein Asylgesuch stellt, greift das Rückübernahmeabkommen mit der Schweiz, die Schweiz muss die Person zurücknehmen. Und: «Wird die Person genau an der Grenze aufgegriffen, kann man sie darauf aufmerksam machen, dass sie keine irreguläre Einreise vornehmen darf», erläutert Daniel Bach vom SEM.