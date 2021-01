Nach den Festtagen blickt der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) wenig optimistisch in die Zukunft, was die Wirksamkeit der aktuellen Corona-Massnahmen angeht. «Verschärfungen werden sich nicht vermeiden lassen, wenn in den kommenden Wochen wieder hohe Zahlen mit einer steigenden Tendenz folgen», sagt Lukas Engelberger.

Einkaufsläden könnten noch geschlossen und Homeoffice zur Pflicht erklärt werden. Aber vielleicht brauche es mehr. «Wir haben bisher versucht, die Schule und das Arbeitsleben mit Massnahmen möglichst zu schonen. Dieser Spielraum ist jetzt aber ausgeschöpft», betont Engelberger.

Der GDK-Präsident begründet mögliche Massnahmen an den Schulen damit, dass diese die «Taktgeberin im Alltag» sei. Wenn die Schule mit Fernunterricht funktioniere und die Schülerinnen und Schüler sich nicht bewegten, würden Kontakte reduziert – auch, weil dadurch die Eltern verstärkt zu Hause bleiben würden. «Schulschliessungen sind aber die Ultima Ratio. Deshalb konnten wir sie bisher vermeiden», sagt Lukas Engelberger.

Um Kontakte in der Öffentlichkeit weiter zu reduzieren, wären Schulschliessungen eine Möglichkeit.

Beim Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) stösst Engelbergers Forderung wider Erwarten auf ein gewisses Verständnis. «Schulschliessungen sollten, wann immer möglich, verhindert werden. Aber die Gesundheit aller geht vor», betont Zentralsekretärin Franziska Peterhans. Sollte sich die epidemiologische Situation entsprechend verschlechtern, seien auch aus Sicht des Lehrerverbandes Schulschliessungen als letzte Möglichkeit denkbar.

Peterhans erhält derzeit vermehrt Anfragen von besorgten Lehrpersonen und Eltern bezüglich Schutzmassnahmen und Corona-Ansteckungen an den Schulen. «Um Kontakte im öffentlichen Verkehr weiter zu reduzieren, wären Schulschliessungen zwar eine Möglichkeit», räumt sie ein, weist gleichzeitig jedoch auf die Nachteile des Fernunterrichts hin. Im Frühling hätten rund ein Drittel der Kinder wenig bis gar nichts gelernt, da im Online-Unterricht die direkte Betreuung durch die Lehrperson gefehlt habe. Zudem sei Fernunterricht für viele Familien belastend und die Kinderbetreuung eine Herausforderung.

Peterhans plädiert dafür, dass die Situation der obligatorischen und der weiterführenden Schule getrennt betrachtet wird. «Für Gymnasiasten und Berufsschüler ist Fernunterricht aufgrund ihres Alters für kurze Zeit leichter zu bewältigen. Volksschulen sollten vor allem für jüngere Kinder möglichst nicht geschlossen werden.» Dies auch, da jüngere Kinder bislang nicht als Treiber der Pandemie gelten.

Parteien-Allianz fordert neuen Shutdown

Für schärfere Corona-Massnahmen sprechen sich auch die Parteipräsidenten der Grünen und Grünliberalen aus. Sie wenden sich in einem offenen Brief an den Bundesrat und fordern eine «zeitlich beschränkte Phase mit weitergehenden Massnahmen». Grünen-Präsident Balthasar Glättli erklärt: «Was es jetzt braucht, ist dringend, dass die Hospitalisations- und Todeszahlen massiv gesenkt werden – und man nicht dauernd zwischen Öffnung und Schliessung hin und her pendelt.»

Auch für Glättli sind neben einer strengeren Homeoffice-Pflicht notfalls Laden- und Schulschliessungen denkbar. Der Druck auf die Regierung steigt nach den Festtagen. Ob und in welchem Rahmen weitere Verschärfungen ergriffen werden, will der Bundesrat am kommenden Mittwoch entscheiden.