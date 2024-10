Per E-Mail teilen

Der Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Stéphane Rossini, tritt offenbar von seinem Amt zurück. Das berichten die «NZZ» und die TA-Medien unter Berufung auf mehrere gut informierte Quellen. Demnach soll ein Rücktritt am Mittwoch in der Bundesratssitzung traktandiert sein. Vermutlich wird Rossini im Sommer 2025 aus dem Amt scheiden.

Anfang August war bekannt geworden, dass sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) bei der Berechnung der AHV verrechnet hat und die AHV finanziell viel besser dasteht, als gedacht. Neue Berechnungen schätzen die Ausgaben auf rund 69 Milliarden Franken im Jahr 2033. Das sind rund 2.5 Milliarden weniger als mit der früheren Berechnung. Damals hatte es noch eine Abweichung von vier Milliarden ergeben.

Späte Information

Bereits Mitte Mai war im BSV erstmals der Verdacht aufgekommen, dass bei der Berechnung der AHV-Ausgaben etwas nicht stimmen könnte. Baume-Schneider wurde jedoch erst zwei Monate später darüber informiert, wie sie Radio SRF damals am Rande des Filmfestivals Locarno sagte.

Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie die Vorgänge um die AHV irritierten. Für sie seien Falschberechnungen gravierend: «Es ist nicht korrekt. Deshalb muss man ein Mittel einsetzen, das die Fakten herausfinden wird.»

Administrativuntersuchung angeordnet

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat nach der Fehlberechnung die Eröffnung einer Administrativuntersuchung im Departement des Innern (EDI) angeordnet. «Jetzt werde ich warten, bis diese administrative Untersuchung zu Ende ist. Dann kann man auch besser verstehen, warum und wie das passiert ist», sagte die EDI-Vorsteherin.

Auch personelle Konsequenzen schloss die Bundesrätin nicht aus. Ob die Untersuchung abgeschlossen ist und der Rücktritt Rossinis damit zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Legende: Stéphane Rossini, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV), und Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider an der Medienkonferenz zur AHV-Initiative und der Renten-Initiative im Januar 2024. KEYSTONE / Peter Klaunzer

BSV-Direktor Stéphane Rossini stammt aus dem Wallis und war als SP-Parlamentarier von 1999 bis 2015 Mitglied des Nationalrats und 2015 Nationalratspräsident. Er verpasste später die Wahl in den Walliser Staatsrat und schaffte es 2011 nicht auf das Ticket für die Bundesratswahl, in der Alain Berset gewählt wurde. Am 1. Dezember 2019 hat Rossini das Amt als Direktor des BSV übernommen.