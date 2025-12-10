 Zum Inhalt springen

Medienkonferenz des Bundesrats US-Zölle werden rückwirkend gesenkt: der Ticker zum Nachlesen

  • Die USA begrenzen den pauschalen Zusatzzoll auf Importe aus der Schweiz von 39 auf maximal 15 Prozent rückwirkend auf den 14. November.
  • Im Gegenzug senkt die Schweiz Importzölle auf bestimmte Fisch- und Agrarprodukte gegenüber den USA.
  • Die bereits bestehenden Ausnahmen von den US-Zusatzzöllen – darunter Pharmazeutika, bestimmte Chemikalien, Gold und Kaffee – bleiben unverändert in Kraft.
  • Bundesrat Guy Parmelin hat in Bern vor den Medien informiert.

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz beendet
  • Wie viele Franken können Schweizer Importeure zurückfordern?
  • Parmelin zeigt sich zuversichtlich
  • Welchen Fehler kann oder soll die Schweiz nicht machen?
  • Ein perfekter Tag für Guy Parmelin?
  • Welche Punkte kann die Schweiz nicht verhandeln?
  • Was macht Parmelin mit der Hellebarde?
  • Wieviel Geld wird die Schweizer Wirtschaft zurückerhalten?
  • «Rückwirkende Regel war auch bei anderen Ländern der Fall»
  • Wieso hat es länger gedauert?

SRF info, 10.12.2025, 17 Uhr

