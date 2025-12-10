- Die USA begrenzen den pauschalen Zusatzzoll auf Importe aus der Schweiz von 39 auf maximal 15 Prozent rückwirkend auf den 14. November.
- Im Gegenzug senkt die Schweiz Importzölle auf bestimmte Fisch- und Agrarprodukte gegenüber den USA.
- Die bereits bestehenden Ausnahmen von den US-Zusatzzöllen – darunter Pharmazeutika, bestimmte Chemikalien, Gold und Kaffee – bleiben unverändert in Kraft.
- Bundesrat Guy Parmelin hat in Bern vor den Medien informiert.
