Medienkonferenz zur Armee «Mit einem zweiten System können wir die Lücke füllen»

06.03.2026, 14:00

  • Die Armee wird voraussichtlich nur 30 statt 36 neue F-35-Kampfjets erhalten.
  • Davon geht der Bundesrat derzeit aus.
  • Er verzichtet auf einen Milliarden-Zusatzkredit und beantragt nur einen 394-Millionen-Franken-Kredit, um teuerungsbedingte Mehrkosten abdecken zu können.

  • Medienkonferenz beendet
  • Auch bei der Luftraumüberwachung gibt es Herausforderungen
  • Gibt es zuverlässige Lieferanten?
  • Wie sieht die Rechtsgrundlage bei den Verträgen mit der EU aus?
  • Könnte die befristete MwSt-Erhöhung unbefristet werden?
  • Wie viel ein Kampfjet kostet, ist nicht klar
  • Pfister: «Ich habe Vertrauen in das Parlament»
  • Wie lange wird es dauern, bis das zweite System kommt?
  • Kann man davon ausgehen, dass der Fixpreis nicht geregelt ist?
  • Pfister: Zusatzkredit war bereits bei Abstimmung vorgesehen

Mann mit Brille im Anzug hebt die Hand.
Legende: Die Armee wird voraussichtlich nur 30 statt 36 neue F-35-Kampfjets erhalten. Der Bundesrat informiert darüber in einer Medienkonferenz. Keystone

SRF 4 News, 6.3.2026, 14 Uhr

