Medienkonferenz zur Armee
«Mit einem zweiten System können wir die Lücke füllen»
Am Ticker waren Lorenz Stöckli und Lea Stadelmann
06.03.2026, 14:00
- Die Armee wird voraussichtlich nur 30 statt 36 neue F-35-Kampfjets erhalten.
- Davon geht der Bundesrat derzeit aus.
- Er verzichtet auf einen Milliarden-Zusatzkredit und beantragt nur einen 394-Millionen-Franken-Kredit, um teuerungsbedingte Mehrkosten abdecken zu können.
Medienkonferenz beendet
Auch bei der Luftraumüberwachung gibt es Herausforderungen
Gibt es zuverlässige Lieferanten?
Wie sieht die Rechtsgrundlage bei den Verträgen mit der EU aus?
Könnte die befristete MwSt-Erhöhung unbefristet werden?
Wie viel ein Kampfjet kostet, ist nicht klar
Pfister: «Ich habe Vertrauen in das Parlament»
Wie lange wird es dauern, bis das zweite System kommt?
Kann man davon ausgehen, dass der Fixpreis nicht geregelt ist?
Pfister: Zusatzkredit war bereits bei Abstimmung vorgesehen
SRF 4 News, 6.3.2026, 14 Uhr