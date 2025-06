Seit einigen Jahren gibt Basel deutlich mehr aus für Stellvertreter-Lehrerinnen und -Lehrer als zuvor. Nun mutmasst die Volksschule, was die Gründe dafür sind.

Kosten für Stellvertretungen explodieren in Basel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Krank werden kann man den Menschen nicht verbieten.» Das sagt Urs Bucher, der Leiter der Volksschulen in Basel-Stadt. Hintergrund sind explodierende Kosten für Stellvertretungen.

Basel-Stadt hat 2024 für Stellvertretungen in den Schulen 10 Millionen Franken budgetiert. Letztes Jahr kosteten die Stellvertretungen aber 15 Millionen Franken. Und: Solche Budgetüberschreitungen sind nicht neu. «Wir stellen seit 2022 starke Zunahmen der Stellvertretungskosten fest», sagt Bucher. «Aber wir sind uns nicht sicher, was die Gründe dafür sind.»

Legende: Wird eine Lehrperson krank, muss eine Stellvertretung den Unterricht übernehmen. Der Kanton muss sie für ihren Einsatz bezahlen. KEYSTONE / Gaetan Bally

Weil es mehr Schülerinnen und Schüler gibt, stellte Basel-Stadt auch mehr Lehrkräfte an. Allerdings stieg die Anzahl an Lektionen seit 2018 um 15 Prozent. Die Kosten für Stellvertretungen haben aber um 53 Prozent zugenommen. Das schreibt die Finanzkommission des Grossen Rates in ihrem Bericht.

«Dass steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen mehr Lehrpersonen und folglich mehr Ausfälle nach sich ziehen, erklärt somit nur einen kleinen Teil des Anstiegs», heisst es darin.

Stellvertreterinnen und Stellvertreter übernehmen meist Lektionen von erkrankten Lehrkräften. Weshalb deren Krankheitstage seit 2022 «sprunghaft zugenommen» haben, lässt der Bericht offen.

Legende: Lehrpersonen begegnen grösseren Herausforderungen im Klassenzimmer als früher, so die Einschätzung des Berufsverbands. Die Klassen seien grösser und die Kinder unterschiedlicher. Keystone / Georgios Kefalas

Bucher mutmasst, dass die Krankheitstage mit Corona zu tun haben könnten. «Vielleicht führte das zu einem Umdenken in der Gesellschaft und man bleibt womöglich eher zu Hause, wenn man Krankheitssymptome hat», mutmasst Bucher.

Das finde ich frech.

Dass die Hemmschwelle zur Krankmeldung gesunken sei, kann Jean-Michel Héritier nicht akzeptieren. «Das finde ich frech», so der Präsident der Freiwilligen Schulsynode, dem kantonalen Berufsverband der Lehrerinnen und Lehrer. Er erlebe im Alltag eher das Gegenteil: Dass sich Lehrpersonen auch krank zur Arbeit schleppen.

Legende: Weshalb in Basel-Stadt die Krankheitstage bei Lehrkräften stark in die Höhe schnellen, ist unklar. Nun ist eine Taskforce eingerichtet worden. KEYSTONE / Christian Beutler

Die Anzahl Krankheitstage überrasche ihn nicht. «Die Belastung in unserem Beruf ist hoch.» Die Klassen seien grösser und heterogener als früher. Hinzu kämen mit der Digitalisierung Themen wie Cybermobbing oder Handysucht. All das belaste Lehrpersonen zusätzlich, was wiederum zu Krankheit führen könne.

Verband fordert Gesundheitsmanagement Box aufklappen Box zuklappen Die freiwillige Schulsynode wollte bereits vor der Pandemie ein flächendeckendes Gesundheitsmanagement für Lehrpersonen. Der Präsident Jean-Michel Héritier sagt, dass dies für die restlichen Kantonsangestellten schon bestehe. Konkret fordert der Verband eine Befragung aller Lehrpersonen zur Gesundheit am Arbeitsplatz. So könnten Daten generiert werden, die zeigen, welche Situationen in den Schulen besonders belastend sind. Und daraus könnten wiederum Massnahmen abgeleitet werden. Wegen der Pandemie sei ihr Anliegen aber wieder unters Eis geraten und seither nicht mehr aufgegriffen worden, so Héritier. Der Verband startet diese Woche nochmals einen Anlauf und trifft sich mit dem zuständigen Regierungsrat, Mustafa Atici.

Ob die Krankheitstage auch in anderen Kantonen gestiegen sind, ist nicht klar. «Im Kanton Basel-Landschaft liegt die Trägerschaft der Kindergärten und Primarschulen bei den Gemeinden», antwortet die Baselbieter Bildungsdirektion auf Anfrage von SRF. Der Kanton kann deswegen keine Aussage zur Primarstufe machen. «Auf Sekundarstufe I liegt keine Überschreitung des Budgets bei den Stellvertretungskosten vor.»

Legende: Vorläufig ein Basler Problem: Laut Dachverband gibt es keine Hinweise darauf, dass in anderen Kantonen die Lehrpersonen ausbrennen. Keystone / Georgios Kefalas

Ob die hohe Anzahl an Krankheitstagen nur in Basel-Stadt zu beobachten ist, weiss man auch beim Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz nicht. Man habe keine Zahlen dazu, sagt Präsidentin Dagmar Rösler. «Und mir ist bisher nichts zu Ohren gekommen.»

Überbelastung oder tiefere Hemmschwelle?

In Basel-Stadt will man den Gründen für die Krankheitstage nun nachgehen. Das aktuelle Erfassungssystem lässt nämlich keine Rückschlüsse zu, weshalb jemand krank ist. So kann man dem System beispielsweise nicht entnehmen, ob jemand aufgrund der Arbeitsbelastung zusammengebrochen ist – oder ob sich die Lehrerinnen und Lehrer seit der Pandemie tatsächlich anders verhalten.