Sie ist 24 Jahre alt und wird heute das jüngste Mitglied in Bundesbern: Die Baselbieter Sozialdemokratin Samira Marti. Sie rückt im Nationalrat nach für Susanne Leutenegger-Oberholzer, die letzte Woche im Alter von 70 Jahren zurückgetreten ist.

Noch vor kurzem wäre Samira Marti eine Seltenheit gewesen. Denn bis in die 1990er-Jahre gab es kaum Parlamentarier, die bei ihrem Amtsantritt unter 30 Jahre alt waren: Betrachtet man die 20-Jahr-Intervalle, so waren es von 1900 bis 1999 im Schnitt nur 3,6. Seit der Jahrtausendwende hingegen hat es bereits 17 U30-Parlamentarier gegeben (siehe Grafik). Das zeigt eine Auswertung von SRF.

Legende: Seit der Jahrtausendwende gibt es deutlich mehr Bundsparlamentarier, die bei Amtsantritt unter 30 Jahre alt sind. SRF

Alleine in der laufenden Legislatur sind vier neue dazugestossen: Neben Samira Marti waren das im März der damals 27-Jährige Fabian Molina sowie im November 2015 zu Beginn der Legislatur Lisa Mazzone mit ebenfalls 27 und Mattea Meyer mit 28 Jahren. Sie alle schaffen es allerdings nicht mehr in die Liste der 20 jüngsten Bundesparlamentariern aller Zeiten (siehe Tabelle unten).

«Repolitisierung der Jugend»

Samira Marti erklärt den Zuwachs mit einer «Repolitisierung» der Jugend: «Das hat sicher auch mit einigen politischen Ereignissen zu tun, sei es die Diskussion rund um den Atomausstieg oder die neue Rechte, die in Europa und in der Schweiz erstarkt. Das sind Themen, die Junge wieder bewegen.»

Politologe Michael Hermann sieht zwei Gründe für die Entwicklung zu mehr U30-Politiker: «Ursprünglich wurde dieser Trend vor allem durch die Parteien befördert. Sie wollten sich mit jungen Leuten profilieren, ein frisches Gesicht geben. Heute sind es eher die Jungen selber, die nachstossen. Diese nutzen die Möglichkeiten des neuen medialen Umfelds mit den sozialen Medien, um sich zu profilieren.» Und weil die Jungen dies gut beherrschten, würden sie teilweise auch schneller in die Räte kommen, so Hermann.

Junge verlassen Bern auch jung

Allerdings: Junge Parlamentarier gehen oft auch wieder relativ jung. Toni Brunner etwa, der 1995 mit 21 in den Nationalrat kam und damit der bis heute mit Abstand der jüngste Bundesparlamentarier ist, tritt nun mit 44 Jahren ab. Und Pascale Bruderer, die 2002 mit 24 Nationalrätin wurde und bislang die jüngste weibliche Parlamentarierin ist, verabschiedet sich im nächsten Jahr, wenn sie 42 ist.

Andere Beispiele von Parlamentariern, die den U30-Boom begründen, aber bereits wieder Bern verlassen haben: Evi Allemann, Ursula Wyss oder Jasmin Hutter. Sie alle waren bei ihrem Abgang jünger als das Durchschnittsalter. Dieses beträgt derzeit im Nationalrat 52 Jahre

Zweite Karriere nach Bundesbern

«Jene, die jung angefangen haben, bleiben zwar durchaus länger im Parlament. Aber es ist eben doch nicht eine Lebenskarriere. Das Amt in Berm ist etwas sehr Zermürbendes», erklärt Michael Hermann. «Und wenn man gehen will, dann muss man rechtzeitig gehen, um noch eine zweite Karriere anhängen zu können.» Auch weil man zuvor meist voll auf die Karte Politik gesetzt habe.

Auch Samira Marti dürfte nicht bis zur Pensionierung in Bundesbern bleiben. «Ich werde zwar bis an mein Lebensende ein politisch denkender Mensch sein. Ob ich nun aber bis 65 in Bundesbern bin, daran mag ich zweifeln», sagt die derzeit jüngste Bundesparlamentarierin und schiebt nach, sie habe einen Bachelor in Ökonomie und werde nun, neben ihrer Aufgabe in Bern, den Master beenden.

Die 20 jüngsten Bundesparlamentarier Name Partei Kanton Alter Antritt Rat Amtsdauer Aktiv Toni Brunner SVP SG 21.3 04.12.1995 NR 23 nein Mathias Reynard SP VS 24.2 05.12.2011 NR 7 ja Markus Ruf NA BE 24.3 28.11.1983 NR 16 nein Alois Kopp CVP LU 24.3 01.12.1851 NR 16 nein Giovanni Reali CVP TI 24.6 05.03.1877 SR 12 nein Pascale Bruderer Wyss SP AG 24.7 15.04.2002 NR 17 ja Johann Baptist E. Rusch CVP AI 24.8 05.07.1869 SR 19 nein Samira Marti SP BL 24.8 10.12.2018 NR 0 ja Josef Arnold CVP UR 25.2 01.06.1850 SR 40 nein Lukas Reimann SVP SG 25.2 03.12.2007 NR 11 ja Evi Allemann SP BE 25.3 01.12.2003 NR 15 nein Jasmin Hutter-Hutter SVP SG 25.4 01.12.2003 NR 6 nein Gustav Muheim CVP UR 25.7 04.06.1877 SR 30 nein Cédric Wermuth SP AG 25.8 05.12.2011 NR 7 ja Caspar Decurtins CVP GR 26.0 05.12.1881 NR 24 nein Christian Wasserfallen FDP BE 26.4 03.12.2007 NR 11 ja Johann Uhr CVP ZG 26.7 04.11.1850 SR 3 nein Jakob Dubs FDP VD 26.7 16.04.1849 NR 15 nein Ursula Wyss SP BE 26.8 06.12.1999 NR 13 nein Bastien Girod Grüne ZH 26.9 03.12.2007 NR 11 ja