Der Immobilienverwalter der schweizweit bekannten Zürcher Sugus-Häuser ist verhaftet worden.

Der Verwalter der Liegenschaften sei im Auftrag der Staatsanwaltschat Schwyz im Kanton Zürich verhaftet worden

Die Zürcher Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der NZZ von Mittwochnachmittag.

Gegen den Immobilienverwalter gibt es offenbar mehrere Strafanzeigen, in erster Linie wegen ungetreuer Geschäftsführung. So soll er 16 Konkurse verursacht und offene Forderungen in Millionenhöhe hinterlassen haben. Die Leerkündigungen in den Sugus-Häusern beschäftigen seit Bekanntwerden die Öffentlichkeit und die Politik.