Seit der Oberstufe war der Beschuldigte regelmässig in psychiatrischen Untersuchungen und auch in psychiatrischen Kliniken. Bei ihm wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Auch vor der Tat war er noch in Behandlung. Der 30-jährige Mann lebte deshalb in den letzten zehn Jahren auch von der Invalidenrente, er hat keinen Schulabschluss und auch keine Berufsausbildung.

Seine Kindheit war schwer, der Vater Alkoholiker. Sein Stiefvater habe ihn mit 15 aus der Wohnung geschmissen. Das habe Hass in ihm ausgelöst, welcher jahrelang jeden Morgen auftrat. Am Gericht erzählte er von Simulationen während der Tat, in der er als Spielfigur unterwegs war, die Velofahrerinnen dann als Roboter. Er hätte eine Mission zu erfüllen gehabt.

Der Beschuldigte glaubte jahrelang viele Verschwörungstheorien, fand Gleichgesinnte im Internet. Er sah sich in einem Club von rechtsradikalen Terroristen, wie dem Massenmörder von Norwegen. Zu Hause speicherte er Gewaltbilder, Videos von Attentaten und Amokläufen ab. Er bereitete sich monatelang akribisch auf seine Amokfahrt vor und schrieb dazu ein Manifest.