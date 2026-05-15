Mit Umzug, Pokal und Fangesängen lässt Thun den Schweizer Meister hochleben – dem Regen zum Trotz.

Dauerregen und sieben Grad – nicht optimale Wetterbedingungen für eine Meisterfeier unter freiem Himmel. Doch die FC-Thun-Fans lassen sich davon nicht die Laune verderben. Im Gegenteil: Sie sind da, um zu feiern – zu Tausenden.

Sie feiern einen Klub, der Fussballgeschichte geschrieben hat. Kaum in die höchste Liga aufgestiegen, wurden die Berner Oberländer am 3. Mai 2026 Schweizer Meister.

Meistertrainer als DJ

Und heute also die grosse Sause: Tausende Fans versammeln sich am Nachmittag beim Visana-Stadion, wie die Heimstätte der Thuner neuerdings heisst.

Meisterfeier FC Thun

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Thun-Goalie Niklas Steffen stemmt den Pokal des Schweizer Fussballmeisters zu Beginn des Umzugs beim Visana Stadion. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 1 / 5 Legende: Thun-Goalie Niklas Steffen stemmt den Pokal des Schweizer Fussballmeisters zu Beginn des Umzugs beim Visana Stadion. Keystone/Peter Klaunzer

Bild 2 von 5. Auch Captain Marco Bürki präsentiert stolz den Meisterpokal. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 2 / 5 Legende: Auch Captain Marco Bürki präsentiert stolz den Meisterpokal. Keystone/Peter Klaunzer

Bild 3 von 5. Goalie Niklas Steffen (l.) und Stürmer Elmin Rastoder feiern mit ihren Mitspielern. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 3 / 5 Legende: Goalie Niklas Steffen (l.) und Stürmer Elmin Rastoder feiern mit ihren Mitspielern. Keystone/Peter Klaunzer

Bild 4 von 5. Kastriot Imeri ist auf der fahrenden Bühne in Festlaune. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 4 / 5 Legende: Kastriot Imeri ist auf der fahrenden Bühne in Festlaune. Keystone/Peter Klaunzer

Bild 5 von 5. Die Meistermannschaft posiert, die Fans laufen mit. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 5 / 5 Legende: Die Meistermannschaft posiert, die Fans laufen mit. Keystone/Peter Klaunzer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Um 16 Uhr bewegte sich der Tross Richtung Stadthofplatz. Spieler und Staff fahren auf zwei Lastwagen mit. Damit alle Fans etwas sehen, werden in der Innenstadt temporär zwei grosse Leinwände aufgestellt. Rund um den Stadthofplatz im Oberen Bälliz richten die Verantwortlichen zudem eine Fanzone ein.

Ab 18 Uhr geht die offizielle Feier los mit Festreden, unter anderem von Vereinspräsident Andres Gerber und Stadtpräsident Raphael Lanz. Auch die Spieler werden ihren grossen Auftritt haben und der Bevölkerung den Pokal präsentieren. Und zum Schluss wird der Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli der Stadt als Co-DJ einheizen.

Der erwartete Grossaufmarsch werde temporär zu Verkehrsbehinderungen führen, teilt die Kantonspolizei Bern mit. Sie empfiehlt aufgrund der begrenzten Anzahl Parkplätze in der Innenstadt und in der Umgebung, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen – zum Beispiel den offiziellen Meisterbus der Verkehrsbetriebe STI.