Legende: Im Kanton Bern gibt es rund 230 Selbsthilfegruppen. Keystone/GAETAN BALLY (Symbolbild)

Helga Schrötter ist 51 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Österreich. Die diplomierte Pflegefachfrau hat mehrere Jahre eine Selbsthilfegruppe besucht. Sie litt an einer bipolaren Störung, erlebte also sowohl manische als auch depressive Phasen. An das erste Treffen kann sie sich gut erinnern: «Ich kam in einen Raum und wusste: Diese Menschen hier haben alle das Gleiche durchgemacht wie ich. Das erlebe ich im Alltag sonst nicht.»



Zweimal im Monat traf sich die Gruppe. Die Leute tröpfelten jeweils rein, erzählt Helga Schrötter. Wenn alle da waren und an einem Sitzungstisch sassen, begann jeder locker von sich zu erzählen. Als schwierig empfand Teilnehmerin Helga Schrötter, dass nicht alle gleich viel erzählten. Personen, welche gerade besonders grosse Schwierigkeiten hatten, blieben meistens eher still. «Ich fühlte mich dann für die anderen verantwortlich.» Wichtig war zu wissen, dass alle in professioneller Behandlung waren. «Die Gruppe ist dafür da, Tipps und Erfahrungen auszutauschen.»