Zwischen Mai und August 2021 besuchte die NKVF auf Anfrage der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern die drei ständigen Rückkehrzentren in Aarwangen, Biel und Gampelen.

Die Kommission überprüfte die Lebensbedingungen der Menschen in den drei Unterkünften. Einen Fokus legte die Kommission auf die Lebensumstände von Kindern und deren Familien. Sie führte Gespräche mit Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern, die in den Rückkehrzentren leben, mit Mitarbeitenden, die in den Unterkünften arbeiten sowie mit Behörden, Freiwilligen, Expertinnen und Experten und sie analysierte zahlreiche Dokumente und Statistiken.

Zur Beurteilung der daraus gewonnenen Erkenntnisse stütze sich die Kommission auf Menschen- und Grundrechte, schreibt die NKVF.