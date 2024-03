Am 1. Oktober 2021 verabschiedete das eidgenössische Parlament die Vorlage zur Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution in der Schweiz. Damit sollte das Pilotprojekt des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte durch eine dauerhafte Institution zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in der Schweiz ersetzt werden. Das Kompetenzzentrum schloss seine Tätigkeit am 31. Dezember 2022 ab, und die Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI) wurde am 23. Mai 2023 in Bern gegründet. Laut den Statuten können «natürliche oder juristische Personen, deren Aktivitäten mit dem Schutz und der Förderung der Menschenrechte verbunden sind» Mitglied der SMRI werden. Die unabhängige SMRI soll in allen Lebensbereichen und auf allen politischen Ebenen in der Schweiz zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte beitragen.