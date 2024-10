Legende: «Ich habe einen sehr unkomplizierten Vermieter» Lotte Avancini hat bis jetzt gute Erfahrungen mit der Untermiete gemacht. SRF

Lotte Avancini wohnt in einer kleinen 3-Zimmer-Wohnung in Winterthur. Im letzten Sommer hat die 30-Jährige ihre Wohnung zum ersten Mal für sieben Wochen untervermietet. «Ich habe zuerst mit meinen Nachbarn oben und unten abgeklärt, ob das für sie auch in Ordnung ist», erzählt Avancini. Danach habe sie mit dem Vermieter telefoniert, der ebenfalls sein Ok gab. Über eine Online-Plattform suchte sie dann die passenden Untermietenden. Dabei achtete sie auf ihr Bauchgefühl: «Ich muss mich ja auch wohlfühlen damit. Mit diesen Leuten, die meine Wohnung benutzen und auf meine Pflanzen aufpassen.»

Weil alles so gut klappte, kann sich die Physiotherapeutin vorstellen, ihre Wohnung auch in Zukunft unterzuvermieten – zum Beispiel, wenn sie ihren Partner in Frankreich besucht: «In dieser Zeit wäre es für mich eine finanzielle Hürde, wenn ich die Wohnung nicht vermiete.» Die bisherige Regelung findet Avancini gut, weil sie schnell und unkompliziert sei. Sie glaubt, dass der Aufwand mit der Reform künftig grösser wäre. «Ein Telefonat würde nicht mehr reichen. Ich müsste einen Brief schreiben, ein Gesuch einreichen, und auf die schriftliche Bestätigung warten.»