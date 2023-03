Gazprombank-Prozess zieht Journalisten aus aller Welt an

Zahlreiche Medienschaffende sind beim Verfahren gegen vier Schweizer Banker am Zürcher Bezirksgericht dabei.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Umgang mit einem Bankkunden nicht genügend Abklärungen getroffen zu haben.

Beim Bankkunden soll es sich um einen engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln.

In zwei Sälen verfolgen die Journalistinnen und Journalisten den Prozess am Mittwochmorgen mit. Sie berichten für Medien aus den USA wie das «Wall Street Journal» oder schreiben für die «Süddeutsche Zeitung». Gross ist das Medienecho, weil es beim Prozess um mutmasslich russische Oligarchengelder geht.

Millionenschwere Bankkonten

Bei den Angeklagten handelt es sich um den Chef der Gazprombank Schweiz und drei weitere Kadermitarbeiter. Sie eröffneten und führten zwischen 2014 und 2016 millionenschwere Bankkonten für Sergei Roldugin. Er arbeitet als Dirigent und Cellist und gilt als Jugendfreund des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Doch trotz solcher Hinweise seien die Angeklagten nicht hellhörig geworden, wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor. Sie hätten ungenügend geprüft, woher Roldugins angebliches Vermögen stamme.

Beschuldigte fühlen sich unschuldig

Die Angeklagten gaben sich am Mittwochmorgen vor dem Bezirksgericht Zürich wortkarg. Sie wiesen die Vorwürfe aber zurück und sagten, sie fühlten sich unschuldig. Weiter führten sie aus, dass eine Verurteilung beruflich und privat negative Folgen für sie hätten.

Zuvor hatten ihre Anwälte gefordert, dass das Verfahren einzustellen sei. Der Vorfall sei verjährt. Zudem sei die Anklageschrift mangelhaft. Diese zeige nicht genügend auf, was dem früheren Chef der Gazprombank Schweiz genau vorgeworfen werde. Deshalb könne auch nicht darüber verhandelt werden. Das Gericht lehnte diese Einwände allerdings ab und führte das Verfahren weiter.

Ist Roldugin ein Strohmann?

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es sich bei Roldugin um einen Strohmann handelt. Mutmasslich seien Gelder des russischen Polit-Establishments auf die Konten geflossen. Namentlich erwähnt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift Wladimir Putin: Roldugin habe laut Medienberichten Zugang zum innersten Kreis des Präsidenten, er sei sogar Patenonkel von Putins Tochter.

Gemäss Staatsanwaltschaft ist bekannt, dass Putin offiziell nur ein Einkommen von gut 100'000 Franken hat. Tatsächlich jedoch verfüge er über «enorme Vermögenswerte, welche von ihm nahestehenden Personen verwaltet werden».

Bedingte Freiheitsstrafen gefordert

Auf den Bankkonten lagerten Vermögenswerte von knapp 50 Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft zweifelt aber an, dass Roldugin als Musiker ein so grosses Vermögen besitzt. Gegenüber der «New York Times» habe er in einem früheren Interview gesagt, dass er kein Geschäftsmann sei und keine Millionen besitze.

Weshalb ermittelte die Staatsanwaltschaft? Box aufklappen Box zuklappen Im April 2016 wurde die Eidgenössische Finanzmarktausicht Finma auf die Gazprombank aufmerksam: Damals enthüllten Medien die «Panama Papers» und berichteten über illegale Geschäfte von sogenannten Briefkastenfirmen. Auch Sergei Roldugin und die Gazprombank werden in den Dokumenten erwähnt.

2018 beendete die Finma ihre Ermittlungen. Sie kam zum Schluss, dass die Gazprombank «schwer gegen die Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes» verstossen habe. Bei Transaktionen mit erhöhtem Risiko zur Geldwäsche habe sie nicht genügend Abklärungen getroffen. Die Finma verbot der Bank, neue Privatkunden aufzunehmen. Sie reichte bei der Zürcher Staatsanwaltschaft eine Anzeige ein.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert für alle Angeklagten eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Ob das Bezirksgericht Zürich sein Urteil bereits heute Mittwoch fällt, ist offen.