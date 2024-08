Geologie-Fachleute zeigen sich überrascht ob der grossen Massen, welche wegen des Unwetters Richtung Brienz donnerten. Die Masse an Schutt und Geschiebe habe «jegliche vorgängige Schätzung eines möglichen Ereignisses am Milibach» übertroffen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Im Geschiebesammler oberhalb des Dorfeingangs massen Geologen am Montag 12'400 Kubikmeter Geschiebe, unterhalb des Sammlers Ablagerungen im Umfang von 50'000 Kubikmetern. Dies war viel mehr als in den Berechnungen prognostiziert.