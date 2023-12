Die acht UMA in Appenzell Innerrhoden sind in einem Haus im Dorf Appenzell untergebracht, das wie eine begleitete WG funktioniert. Pro Woche gibt es 20 bis 30 Schullektionen mit Deutsch, Mathematik und PC-Kursen. Zusätzlich können sie an einem Beschäftigungsprogramm teilnehmen.

Durch Hausarbeiten können sie sich zusätzlich Sackgeld verdienen. Eine wichtige Komponente ist die Holzvorbereitung und -lieferung an kantonale Feuerstellen sowie an Privatkunden.

Hinzu kommen WG-Aktivitäten wie gemeinsames Kochen, WG-Abende oder Ausflüge. «Dabei lernen sie auch die Schweiz und den Kanton kennen», sagt die Leiterin des Asylzentrums, Esther Hörnlimann.