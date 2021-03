Das Wichtigste in Kürze

Jährlich werden tausende Operationen von Schweizer Spitälern durchgeführt, die darin keine oder kaum Routine aufweisen.

Dies zeigt eine exklusive Analyse von Fallzahlen aller Schweizer Akutspitäler aus dem Jahr 2018.

Das erhöhte Risiko dieser sogenannten Gelegenheitseingriffe tragen die Patientinnen und Patienten – meist ohne ihr Wissen.

Das interaktive Tool von SRF zeigt, welche Spitäler in Ihrer Umgebung welchen Eingriff wie oft vornehmen.

Nehmen Sie mal an, Sie hatten vor Jahren einen schweren Skiunfall. Trotz Physiotherapie sind die Schmerzen im linken Kniegelenk geblieben. Nach vielen Abklärungen und Gesprächen mit Ärzten gelangen sie zum Schluss: Ein künstliches Kniegelenk ist die letzte Lösung.

Jedes Jahr unterziehen sich in der Schweiz rund 14'000 Patientinnen und Patienten dieser Operation – ein sogenannter Routineeingriff also. Und weil in der Schweiz freie Spitalwahl herrscht, starten Sie selbst eine Recherche, welches Spital für eine solche Knie-OP in Frage kommt. Wählen Sie Ihre Gemeinde, um die Spitäler in Ihrer Umgebung anzuzeigen.

Neue Qualitätsindikatoren sind in Arbeit Fallzahlen sind aber nicht der einzige Hinweis für eine gute Behandlungsqualität. Es spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie erfahren einzelne Operateurinnen und Operateure (und das Team) sind oder über welche Infrastruktur ein Spital verfügt. Das BAG empfiehlt in seiner Dokumentation zu verschiedenen Qualitätsindikatoren der Akutspitäler, Link öffnet in einem neuen Fenster aber ausdrücklich, die Fallzahlen als Hinweis für die Erfahrung eines Spitals zu Rate zu ziehen. Im April tritt die neueste Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) in Kraft. Diese soll eine Verbesserung der Qualitätsentwicklung in der medizinischen Versorgung und damit der Patientensicherheit bewirken. Neu wird auch eine ausserparlamentarische Eidgenössische Qualitätskommission, Link öffnet in einem neuen Fenster eingesetzt. Sie soll den Bundesrat und verschiedene Akteure beraten und neue Qualitätsindikatoren entwickeln. Gemäss Bundesrat soll in diesem Rahmen auch die Frage um Mindestfallzahlen neu aufgenommen werden. Auch die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK empfiehlt, Link öffnet in einem neuen Fenster den Einsatz von Mindestfallzahlen, mit unterschiedlichen Schranken je nach Kanton. Gleichzeitig ist das Instrument nicht unumstritten. Gegner argumentieren damit, dass solche Schranken auch falsche Anreize zu unnötigen Operationen geben können.