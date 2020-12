Wie ein gutes Glas Wein zu einem guten Essen, gehört mittlerweile auch die Angabe der Kontaktdaten zum Restaurantbesuch dazu. In der Covid-19-Verordnung des Bundes sind die Regeln für die Erfassung dieser Daten für das Contact Tracing klar definiert. Das sind die drei wichtigsten Punkte:

Die Kontaktdaten dürfen nur zum Zweck des Contact Tracing erfasst werden. Eine Verwendung der Daten für Marketing- oder Werbezwecke ist nicht zulässig.

Die Kontaktdaten müssen 14 Tagen aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden.

Es werden Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer und Sitzplatz- oder Tischnummer erhoben.

Nicht alle Gastronomen halten sich allerdings an diese Vorgaben. Ein «Espresso»-Hörer erzählt im SRF-Konsumentenmagazin, er habe sich bei einem Restaurantbesuch via QR-Code registriert und eine entsprechende Bestätigung per E-Mail erhalten.

So weit so gut. Nur: Später hat der Hörer noch eine weitere Mail im Posteingang. Es ist die Aufforderung des Restaurants, eine Online-Bewertung abzugeben. «Ich finde das verwerflich», sagt der «Espresso»-Hörer. Und auch Datenschützer sagen klipp und klar: Das geht nicht.

Restaurant bestätigt Fehler

Silvia Böhlen, Sprecherin des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten sagt: «Diese Daten dürfen nur zum Zwecke des Contact Tracings gesammelt werden.» Es sei schon möglich, die Daten weiter zu verwenden, beispielsweise für Werbung. Dazu brauche es aber die ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen.

Das betroffene Restaurant, das Alte Tramdepot in Bern, schreibt «Espresso» in einer Stellungnahme, man habe das Contact Tracing erst vor wenigen Tagen umgestellt und in das bestehende Reservationstool integriert. Und dabei habe sich ein Fehler eingeschlichen. Bei einer Online-Reservation verschicke das System automatisch die E-Mail mit der Bewertungsanfrage.

«Wir haben bis vor Ihrer Anfrage nicht bemerkt, dass diese Mail nun auch an alle Gäste geht, die sich mit dem QR-Code anmelden für das Contact Tracing. Diese Funktion haben wir jetzt rausgenommen. Es war in keinem Fall beabsichtig das Contact Tracing in irgendeiner Form weiterzuverwenden oder für neue Marketingzwecke zu verwenden.»