Die Missstände an den USZ-Kliniken waren im Frühling 2020 ans Licht gekommen. Am meisten Aufmerksamkeit erregten Vorgänge an der Klinik für Herzchirurgie.

Der damalige Klinikleiter Francesco Maisano soll laut der Untersuchung gegen Vorschriften zu Nebenbeschäftigungen verstossen haben, weil er privat an einem Unternehmen beteiligt war, das Implantate herstellt und seine Arbeit in Publikationen besser dargestellt habe, als sie offenbar war.

Neben dem Whistleblower sind auch Maisano, der Präsident sowie zwei Mitglieder des Spitalrats, der Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie ein Gynäkologe, nicht mehr am USZ tätig. Der Zürcher Kantonsrat arbeitet zurzeit an Gesetzesänderungen, durch die ein Kulturwandel am USZ stattfinden soll. Auch das USZ gelobte Besserung.