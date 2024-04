«Es herrscht eine Mobbing-Kultur»: Anfang März übte eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten scharfe Kritik an der Leitung des Berner Inselspitals. Sie hatten das Spital unfreiwillig und nicht im Guten verlassen. Der bekannte Herzchirurg Thierry Carrel, der fast 30 Jahre am grössten Spital der Schweiz gearbeitet hat, legte nach.

Der Ruf habe vor allem in der Forschung gelitten, der Patientenrückgang sei zudem «besorgniserregend». Auch die Mobbingvorwürfe aus seiner Zeit auf der Insel seien ihm «nicht fremd». Er sei erstaunt, wie die Leitung der Insel derzeit auf Kritik abweisend reagiere. «Probleme werden negiert, das ist problematisch in einem so grossen Betrieb», sagte Carrel gegenüber SRF.

Danach äusserten auch insgesamt 42 Klinikdirektoren und Chefärztinnen in einem offenen Brief Kritik an den Zuständen am Inselspital.

Das Inselspital steht auch finanziell unter Druck: 2023 wird die Insel-Gruppe einen Verlust von rund 113 Millionen Franken ausweisen.