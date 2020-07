Der Bundesrat hat sich auf seinem jährlichen «Schuelreisli» heute der Kultur gewidmet.

Auf dem Programm standen der Besuch des Museums der Abegg-Stiftung in Riggisberg und ein klassisches Konzert.

«Kultur ist etwas, das wir alle lange vermisst haben», spielte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga auf die Coronakrise der vergangenen Monate an. Die Bundespräsidentin führte ihre Amtskollegen dieses Jahr ins Gantrischgebiet, eine Voralpenregion vor den Toren Berns.

Die etwas ausserhalb von Riggisberg ansässige Abegg-Stiftung hat sich der Sammlung, Konservierung und Restauration von Textilien verschrieben. In einem öffentlichen Museum sind die erlesenen Kunstsammlungen des Stifterpaars Werner und Margaret Abegg zu sehen.

Legende: Bundesrat Ueli Maurer unterhält sich auf der diesjährigen Bundesratsreise mit seinen Kolleginnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd. Keystone

Weltweites Renommee geniesst die Stiftung in der Restaurierung historischer Textilien. Die Stiftung verbindet gemäss Bundespräsidentin Sommaruga das Lokale und das Globale auf eindrückliche Weise.

Schulreisli 2020 ist zweigeteilt

Die Schweizer Landesregierung führt in diesem Jahr ein zweigeteiltes «Schuelreisli» durch. Der erste Teil startete am Donnerstag mit einer Klausur zur wirtschaftlichen Lage in der Schweiz und international. Dem Bundesrat sei es wichtig, dass man sich nun überlege, wie eine robust aufgestellte Wirtschaft nach der Coronakrise aussehen soll, betonte die Bundespräsidentin.

Ansetzen will die Landesregierung bei Kernthemen wie Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Regentropfen statt Sternenhimmel

Zu später Stunde machten sich die Magistraten gestern auf zu einer Sternenwanderung im Naturpark Gantrisch. Begleitet wurden sie von den beiden Astrophysikern und Nobelpreisträgern Didier Queloz und Michel Mayor.

Denkwürdige Momente aus 50 Jahren Bundesratsreise Bild 1 / 16 Legende: In all den Jahren der Bundesratsreisen sind zahlreiche denkwürdige Momente festgehalten worden. Zum Beispiel Hans-Peter Tschudi (SP) als lässiger Hürdenspringer 1970 auf dem Kronberg. Als einziger seiner Kollegen geht er ab durch die Mitte. Keystone Bild 2 / 16 Legende: Oder Bundespräsident Fritz Honegger (FDP) als Lokführer. Per Zug zeigte er 1982 seinen Kollegen das Verkehrshaus in Luzern. Keystone Bild 3 / 16 Legende: Begegnungen mit der Bevölkerung waren regelmässiger Programmpunkt. 1993 tanzten Otto Stich, Ruth Dreifuss und Jean-Pascal Delamuraz an der Schangnauer Chilbi. Keystone Bild 4 / 16 Legende: «Die majestätischen Berge, die vor uns da waren und nach uns da sein werden, relativieren unser Dasein»: Bundespräsident Ogi verordnete seinen Kollegen im Jahr 2000 im Gebirge ob Kandersteg kurzerhand eine Stunde Ruhe. Keystone Bild 5 / 16 Legende: 2004 wagten sich die Bundesräte ins kühle Nass. Sie überquerten die Saane bei Fribourg zu Fuss. Keystone Bild 6 / 16 Legende: 2005 stand dann eine schöne Trottinettfahrt mit Schweizerfähnli und Velohelm auf dem Programm. Keystone Bild 7 / 16 Legende: Auf der Rodelbahn im appenzellischen Jakobsbad gab Moritz Leuenberger (SP) 2009 die Coolness in Person. Keystone Bild 8 / 16 Legende: Eine künstlerische Ader bewiesen die Bundesräte im Sommer 2010, als sie in Aarau ein Bild malten. Keystone Bild 9 / 16 Legende: Ein Jahr später schien sich im CERN die Begeisterung bei den Bundesräten in Grenzen zu halten. Keystone Bild 10 / 16 Legende: Martialisch dann der Auftritt 2013, als sich Doris Leuthard (CVP) in Hinwil in einen Schützenpanzer setzte. Keystone Bild 11 / 16 Legende: Etwas sportlicher war der Formel-1-Bolide, in den sich Eveline Widmer-Schlumpf ebenfalls 2013 in Hinwil beim Rennstall Sauber setzte. Keystone Bild 12 / 16 Legende: Der Bundesrat ist im Social-Media-Zeitalter angekommen: «Et voilà le selfie du Conseil fédéral», twitterte Alain Berset (SP) 2014. Twitter Alain Berset Bild 13 / 16 Legende: Für SVP-Bundesrat Ueli Maurer dürfte das Essenfassen auch schon lustvoller gewesen sein als beim Besuch der Asylunterkunft Riggisberg während der Bundesratsreise 2015. Keystone Bild 14 / 16 Legende: Irgendwie scheint's Doris Leuthard mit den Fahrzeugen zu haben. Im Jahre 2016 liess sie sich in St.Imier in einen E-Rennwagen hieven. Keystone Bild 15 / 16 Legende: Die singenden Primarschüler im freiburgischen Bulle begrüssten Bundespräsident Alain Berset (SP) im Jahre 2018 mit einer «High Five». Twitter / André Simonazzi Bild 16 / 16 Legende: 2019 kam es in Stans (NW) zu Misstönen. Angestellte der Pilatus Flugzeugwerke protestieren mit Plakaten während des Grusswortes von Bundespräsident Ueli Maurer an die Bevölkerung. Der Vorwurf: Das Verbot des EDA von Serviceleistungen durch Pilatus in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zerstöre Arbeitsplätze. Keystone

Doch Sterne gab es kaum zu sehen, dafür «viele Regentropfen», wie die Bundespräsidentin bedauerte. Die beiden Nobelpreisträger schilderten der Landesregierung, wie es ihnen gelang, im Jahr 1995 erstmals einen Planeten ausserhalb des Sonnensystems zu entdecken. Übernachtet hat die Landesregierung im Berghaus Gurnigel, einer ehemaligen Truppenunterkunft.

Vorsicht und Lockerheit

Trotz Nachtwanderung und Regenwetter erschienen die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte am Freitag gut gelaunt vor der Presse. Masken trugen die Damen und Herren keine, da die Abstandsregeln eingehalten werden konnten – selbst beim obligaten Gruppenbild.

Sommaruga kam vor den Medien in Riggisberg auch auf die steigenden Corona-Fallzahlen zu sprechen. Der Bundesrat wolle weiterhin eine «gute Balance zwischen Vorsicht und Lockerheit» finden, betonte sie. Die Landesregierung werde sich auch während ihrer Ferien absprechen und die Lage achtsam verfolgen. «Wenn es uns braucht, sind wir da», sagte Sommaruga.

Der zweite Teil des Bundesratsausflugs ist für Herbst geplant. Noch offen ist, wohin die Reise dann gehen wird.