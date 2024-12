Per E-Mail teilen

Die Basler Tramlinie 8 ist die meist genutzte Strecke im Netz der Verkehrsbetriebe BVB.

Besonders beliebt ist sie bei Schweizer Einkaufstouristinnen und -touristen, was seit der Eröffnung für Kritik sorgt.

Bis Ende 2024 rechnet die BVB mit über drei Millionen Fahrgästen, die nach Deutschland fahren.

Am Sonntag, den 14. Dezember 2014 fuhr zum ersten Mal ein Tram über die deutsche Grenze nach Weil am Rhein. Bei der Einweihung sagte der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Dietz: «Die Tramverlängerung hat weit mehr als nur symbolische Bedeutung. Durch sie wird selbstverständlich, was wir im menschlichen und wirtschaftlichen Bereich im Dreiländereck alltäglich leben». Dietz sagte, er hoffe, dass die Tramlinie von der Bevölkerung im Dreiländereck auch rege genutzt werde.

Diese Hoffnung erfüllte sich bereits am Eröffnungstag: Schon nach wenigen Fahrten waren die Trams auf der Strecke heillos überfüllt. Die Menschen mussten sich in Geduld üben. Bereits im ersten Betriebsjahr fuhren über zwei Millionen Menschen mit dem 8er nach Deutschland.

Über drei Millionen Passagiere

Auch heute erfreut sich die Tramlinie grosser Beliebtheit. Die Linie ist die best genutzte Linie auf dem Netz der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Sie fährt einmal quer durch die ganze Stadt und dann nach Weil am Rhein zum Bahnhof. Knapp 18 Millionen Menschen fuhren letztes Jahr mit dieser Linie. Und dieses Jahr erwartet die BVB einen neuen Rekord mit über drei Millionen Fahrten auf dem deutschen Streckenabschnitt.

Wir hatten schon vorher ein hohes Kundenaufkommen, aber das Tram hat das natürlich verstärkt.

Und: Viele fahren zum Shoppen und Einkaufen nach Deutschland. Denn nach wie vor sind zahlreiche Lebensmittel, und auch Drogerieprodukte, in Deutschland deutlich billiger als in der Schweiz.

Davon profitieren deutsche Einkaufsläden, so zum Beispiel auch Alev Kahraman. Sie ist die Leiterin des «Rheincenters», ein deutsches Einkaufszentrum direkt an der Schweizer Grenze, und sagt: «Wir hatten vorher schon ein sehr hohes Kundenaufkommen, aber das Tram hat das natürlich weitaus mehr verstärkt.»

Die direkte Tramlinie nach Deutschland, wo viele Waren deutlich günstiger sind, bereitete dem Basler Gewerbe immer wieder Bauchweh. Bei der Eröffnung der Tramlinie im 2014 sagte LDP-Grossrat André Auderset, dass er einen Ausbau des ÖV zwar begrüssen würde, er aber befürchte, dass man dem Basler Detailhandel damit schade.

Die Schweizer Detailhändler haben auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren ihre Anstrengungen verstärkt.

In den letzten zehn Jahren habe der Basler Detailhandel Wege gefunden, die preislichen Unterschiede auszugleichen, sagt Daniel Schindler von Gewerbeverband Basel-Stadt: «Die Schweizer Detailhändler haben auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren ihre Anstrengungen verstärkt, dass sie das unterschiedliche Kostenniveau wettmachen können, zum Beispiel mit verbesserter Beratung vor Ort oder auch mit guter Schweizer Qualität».

Die Tramlinie ist aber nicht nur bei Einkaufstouristinnen und -touristen beliebt, sondern auch bei der Weiler Bevölkerung, betont der Mediensprecher der BVB, Matthias Steiger. Die Fahrgast-Zahlen auf dem Streckenabschnitt in Deutschland seien am Steigen – und für das kommende Jahr erwartet Steiger einen neuen Rekord.