Auf der ganzen Welt stricken heute Frauen – und ein paar Männer – Mützen mit Katzenohren in Pink. Diese «Pussy Hats» sind ein Zeichen gegen Sexismus. Populär geworden sind sie durch die Frauenmärsche in vielen US-Städten nach der Amtseinsetzung von Donald Trump als Präsident. Am Weltfrauentag, am 8. März, wird auch auf dem Bundesplatz gestrickt.