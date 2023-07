2300 Schadenmeldungen wegen Sturm in La Chaux-de-Fonds

Das Unwetter von Montag hat in La Chaux-de-Fonds und an weiteren Orten grosse Schäden hinterlassen.

Alleine bei der Mobiliar Versicherung gingen 2300 Schadenmeldungen ein.

Der Schadenaufwand betrage über 6.9 Millionen Franken, teilte das Unternehmen mit.

Besonders betroffen sei die Region La Chaux-de-Fonds gewesen; der dort zu erwartende Schadenaufwand werde derzeit ermittelt. Schadenmeldungen erhielt die Mobiliar aber auch aus Italien. So hätten am Gardasee Hagelkörner mit einem Durchmesser bis zehn Zentimeter Autos von Kundinnen und Kunden aus der Schweiz schwer beschädigt.

La Chaux-de-Fonds sei ein Ausnahmeereignis gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Forschung des Mobiliar Labs für Naturrisiken zeige aber, dass auch zukünftige Extremereignisse zu hohen Schäden führen können.

Nach ersten Schätzungen der Behörden verursachte das Unwetter in La Chaux-de-Fonds alleine an Gebäuden Schäden in der Höhe von 70 bis 90 Millionen Franken.