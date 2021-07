Im Berner Oberland bleibt die Situation nach heftigen Regenfällen angespannt.

Regengüsse dürften den bereits randvollen Thunersee weiter gefüllt haben.

Die technischen Probleme beim Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun konnten aber behoben werden – die Wassermenge in der Aare ging zurück.

Am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr war die Situation unverändert gegenüber Mitternacht, wie die Sprecherin von Schutz und Rettung Bern, Carina Grossenbacher, auf Anfrage sagte. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich der Thunersee, der schon am Samstag randvoll war, über Nacht weiter gefüllt hat.

Für eine gewisse Entspannung sorgte die Tatsache, dass die technischen Probleme beim Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun behoben werden konnten. Die Regulierung funktioniere nun wieder. Die Wassermenge in der Aare in Kubikmeter pro Sekunde sank dadurch von 410 am Nachmittag auf 380. Dieser Stand galt auch am Sonntagmorgen.

Die Schifffahrt auf dem Thunersee wurde gemäss Angaben der Bahninformation der SBB am Sonntag trotzdem wegen Hochwassers für den ganzen Tag eingestellt.

Stadt Bern ist gewappnet

Noch am Samstagnachmittag waren die Anwohnerinnen und Anwohner der Stadt Bern aufgefordert worden, sämtliche Fahrzeuge aus dem Gebiet Matte und Altenberg zu entfernen.

Der Abfluss der Aare in lag am frühen Abend noch im Bereich der Hochwassergrenze. Es galt Gefahrenstufe 2. Auch im Berner Oberland war die Lage angespannt. Für den Brienzersee galt die Gefahrenstufe 2, für den Thunersee sogar die dritthöchste Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefährdung). Dort fehlten am frühen Abend nur fünf Zentimeter bis zur Hochwassergrenze, im Brienzersee 42 Zentimeter und im Bielersee 76 Zentimeter.

Die Polizei riet auf Anfrage davon ab, sich in der Nähe von Gewässern aufzuhalten – insbesondere am Thunersee und Brienzersee sowie an der Aare.

02:00 Video Hochwasser in der Schweiz Aus Tagesschau vom 09.07.2021. abspielen

Kantonsstrasse wird überwacht

Auch in Thun wurden Vorbereitungen getroffen. Rettungskräfte waren im Einsatz, um Schwemmholz aus dem Wasser zu entfernen.

Die Kantonsstrasse zwischen Gunten und Merligen ist seit Samstagnachmittag wieder befahrbar, hiess es in einer Medienmitteilung der Berner Bau- und Verkehrsdirektion. Die Strasse werde jeweils tagsüber zwischen 5:30 Uhr und 22:00 Uhr für den Verkehr geöffnet. Zur Sicherheit wurde jedoch eine Wache eingerichtet. Sie könnte im Fall eines Murgangs die Strasse sperren.