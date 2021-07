In der Stadt Bern sind Vorbereitungsarbeiten zum Hochwasserschutz an der Aare durchgeführt worden.

Betroffen waren die Quartiere Altenberg, Matte, Marzili und Dählhölzli.

Der Abfluss der Aare bewegt sich in der Stadt Bern um die Hochwassergrenze, die Seen im Oberland sind voll.

Aktuell bestehe aber noch keine Gefahr, betonte Schutz und Rettung Bern in einem Tweet.

Die Anwohnerinnen und Anwohner sind aufgefordert worden, sämtliche Fahrzeuge aus dem Gebiet Matte und Altenberg zu entfernen. Die Zugangsstrassen werden gesperrt.

Der Abfluss der Aare in lag am frühen Abend bei 407 Kubikmetern pro Sekunde, also im Bereich der Hochwassergrenze. Es galt Gefahrenstufe 2. Auch im Berner Oberland war die Lage angespannt. Für den Brienzersee galt die Gefahrenstufe 2, für den Thunersee sogar die dritthöchste Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefährdung). Dort fehlten am frühen Abend nur fünf Zentimeter bis zur Hochwassergrenze, im Brienzersee 42 Zentimeter und im Bielersee 76 Zentimeter.

Die Polizei riet auf Anfrage davon ab, sich in der Nähe von Gewässern aufzuhalten – insbesondere am Thunersee und Brienzersee sowie an der Aare.

02:00 Video Hochwasser in der Schweiz Aus Tagesschau vom 09.07.2021. abspielen

Seit Tagen gibt es technische Probleme beim Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun. Sie führen dazu, dass sich die Abflussmenge aus dem Thunersee in die Aare nur eingeschränkt regulieren lassen.

Weitere Regenfälle angekündigt

Auch in Thun liefen Vorbereitungen. Man beobachte nun die Entwicklung der Wettersituation, die heutigen Gewitter die vorausgesagt wurden, aber vor allem auch die Kaltfront mit starken Regenfällen die für anfangs nächste Woche erwartet wird, so Roland Gfeller, Kommandant Schutz und Rettung Thun. Rettungskräfte waren im Einsatz, um Schwemmholz aus dem Wasser zu entfernen.

Die Kantonsstrasse zwischen Gunten und Merligen ist seit Samstagnachmittag wieder befahrbar, heisst es in einer Medienmitteilung der Berner Bau- und Verkehrsdirektion. Die Strasse werde jeweils tagsüber zwischen 5:30 Uhr und 22:00 Uhr für den Verkehr geöffnet. Zur Sicherheit wird jedoch eine Wache eingerichtet. Sie könnte im Fall eines Murgangs die Strasse sperren. Da die geologische Situation aber weiterhin instabil sei, werde die Strasse zur Sicherheit in den Nachtstunden gesperrt.

Für Samstagabend und die Nacht auf Sonntag sind erneut Regenfälle und Gewitter angekündigt.