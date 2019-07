Ein Bild von Ranveer Singh prangt auf einem Goldenpass-Zug der Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB). Der Ranveer-Singh-Zug ist bei indischen Touristen ein gefragtes Foto-Sujet. Denn was Brad Pitt in Hollywood, ist Ranveer Singh in Bollywood. Knapp 24 Millionen Followers hat der 34-jährige Schauspieler allein auf Instagram. Über 100 Millionen verfolgen seine Posts auf den sozialen Medien– der Bollywood-Schauspieler ist in Indien ein Superstar.

Seit 2016 ist Ranveer Singh Botschafter für Schweiz Tourismus in Indien. Und letztes Jahr erhielt er «seinen» Goldenpass-Zug. «Wir hatten ein sehr gutes Echo in Indien. Die Zahl der indischen Gäste, die eine Fahrt mit dem Goldenpass reservierten, konnten wir um 50 Prozent steigern», sagt MOB-Marketingchef Hans-Ruedi Gerber zu «Schweiz aktuell».

Ziel auch von jungen hippen Indern

Und auch die Anzahl Logiernächte in der ganzen Schweiz nimmt stark zu: Letztes Jahr haben über 800'000 indische Touristen in der Schweiz übernachtet. Über die letzten zwei Jahre, also seit Ranveer Singh Werbebotschafter ist, bedeutet dies ein Plus von 35.2 Prozent.

Legende: Ist seit 2016 Botschafter für Schweiz Tourismus in Indien: Schauspieler Ranveer Singh. SRF

Welchen Anteil Ranveer Singh effektiv an diesem Erfolg hat, könne man nicht genau beziffern, aber er habe für einen Imagewandel gesorgt: «In der Vergangenheit galt die Schweiz in Indien eher als Destination für die ältere Generation. Jetzt mit Ranveer Singh und seinem Engagement ist die Schweiz auch auf dem Reiseradar der jungen hippen Inder», sagt André Aschwanden, Mediensprecher von Schweiz Tourismus.

Indien auf Platz zwei

Indien ist ein wichtiger Markt für Schweiz Tourismus: Er ist insgesamt der achtstärkste Auslandmarkt. Bei den Individualtouristen, die mit dem sogenannten «Swiss Travel Pass», dem Touristen-GA reisen, liegt Indien auf Platz 2 hinter China.

Wie viel die Zusammenarbeit mit Bollywood-Superstar Ranveer Singh gekostet hat, verrät Schweiz Tourismus nicht. Das sei Vertragsgeheimnis. Das Engagement dürfte sich aber gelohnt haben.