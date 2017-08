Moret zeigt sich von ihrer besten Seite (französisch) 1:10 min, vom 5.8.2017

«Ich steige ins Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Bundesrates Didier Burkhalter», sagte die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret am Samstagabend gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS.

Bisher ist der Tessiner FDP-Nationalrat Ignazio Cassis der einzige Kandidat, der von der Kantonalpartei offiziell für Burkhalters Nachfolge nominiert ist.

Sie habe Lust auf diese spannende Herausforderung, sagte Isabelle Moret im Interview. Sie habe sich Schritt für Schritt für eine Kandidatur entschieden, sagte Moret weiter. Sehr schnell sei für sie klar gewesen, «Ja, der Bundesrat interessiert mich.»

Sie meinte zudem, Kompetenz sollte das Hauptkriterium für die Wahl sein. Dies erachtet sie als wichtiger als die Frage des Geschlechts oder der Kantonszugehörigkeit. Sie betonte jedoch, wie wichtig es sei, dass Frauen im Bundesrat vertreten seien. Sie würde neben der Politikerfahrung auch die Lebenserfahrung als Mutter von zwei Kindern im Schulalter mitbringen.

Partei muss noch entscheiden

Die FDP Waadt will die Interessierten am Donnerstag anhören und dann eine Entscheidung treffen. Im Kanton Waadt hat Staatsrätin Jacqueline de Quattro ebenfalls Interesse gezeigt. Auch der Genfer FDP-Staatsrat Pierre Maudet will Nachfolger von Bundesrat Didier Burkhalter werden.

Die 46-jährige Anwältin sitzt seit 2006 für die FDP des Kantons Waadt im Nationalrat. Sie amtete zudem von 2006 bis 2016 als Vizepräsidentin der FDP Schweiz.