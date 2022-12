«Auch heute sass der Beschuldigte mit gekrümmtem Rücken auf seinem Stuhl, den Kopf vorne über gebeugt, abgedreht vom Saal, und das stundenlang», beschreibt Daniel Glaus den Beschuldigten heute Vormittag. Das tat er laut Glaus auch, als der Staatsanwalt des Bundes das geforderte Strafmass ausführte: 18 Jahre Freiheitsentzug und eine ordentliche Verwahrung. «Das heisst, er kommt nach einer Haftstrafe erst frei, wenn die Rückfallgefahr minimiert ist.»

Umstritten sei, ob der Tatverdächtige therapiert werden soll. Eine psychologische Expertise diagnostizierte eine einfache Schizophrenie. Deshalb sei eine Therapie in einer geschlossenen Anstalt nötig. Darin sehe die Bundesstaatsanwaltschaft keinen Sinn, weil der Beschuldigte nicht einsichtig sei.

«Der Beschuldigte selbst sagt, er sei nicht krank. Die medizinische Einschätzung ist also umstritten», erklärt Glaus. Anerkannt werde eine «mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit». Aber klar sei: Dieses Profil von Attentätern sei europaweit inzwischen verbreitet. Also Täter mit zumindest teilweise psychischen Störungen, die gleichzeitig radikalisiert seien und im Sinne der IS-Ideologie handeln. Das sei kein Widerspruch, sondern eine Mischung, die typisch sei für die aktuelle Bedrohungslage, so Glaus.