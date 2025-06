Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach einem Murgang ist die Lage im oberen Val de Bagnes im Wallis weiterhin heikel.

Die GPS-Daten zeigen, dass sich die Rutschungen beschleunigen. Stellenweise bewegten sie sich bis zu zwei Meter pro Tag, sagen die Gemeindebehörden.

Am Sonntag mussten 30 Personen für unbestimmte Zeit ihre Häuser verlassen. Der hintere Teil des Tals ist weiterhin nicht mit dem Auto erreichbar.

Die Situation im oberen Val de Bagnes im Wallis dürfte während der kommenden zwei Wochen angespannt bleiben. Das ist die Bilanz, die die Dienststellen der Gemeinde und des Kantons Wallis am Montagabend nach einer Lagebesprechung zu den jüngsten Murgängen zogen.

Mehrere Dutzend Murgänge

Es werde weiterhin mit Murgängen gerechnet, hiess es vor den Medien. In den letzten zehn Tagen hatten sich im oberen Val de Bagnes bereits mehrere Dutzend Murgänge ereignet – die letzten am Pfingstsamstag und -sonntag. Der Montag verlief eher ruhig, so dass die Bagger ihre Arbeit fortsetzen konnten.

Die Strasse zwischen Champsec und Lourtier wird aus Sicherheitsgründen erst in einigen Wochen saniert. Der Bau der Galerie wurde bis mindestens Mitte Juli gestoppt. Ziel ist es, den 70 Meter langen überdachten Abschnitt bis Ende Dezember wiederzueröffnen.

Nach Angaben des Kantons hat sich ein Drittel des Berghangs gelöst. Das entspricht 30'000 bis 50'000 Kubikmetern – ein Volumen, das sich noch verdoppelte, bis es den Grund des Wildbachs Fregnoley erreichte.

Legende: Geröllmasse auf der Strasse bei Fregnolet (Aufnahme vom 9. Juni). KEYSTONE/Cyril Zingaro