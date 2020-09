Ihr Rüstzeug für die Führungen haben sich die Geflüchteten im Rahmen des Projekts conTAKT-museum erarbeitet, einer Initiative des Migros-Kulturprozents. Gemeinsam mit Verantwortlichen des Museums sowie Mitarbeitenden vom Haus der Kulturen und von conTAKT-museum sind in mehreren Workshops Rundgänge durchs Museum entstanden. Die Idee: Museen sollen für alle da sein und sich mehr öffnen, für Menschen von überall her. Insgesamt beteiligen sich sechs Museen in der Schweiz.