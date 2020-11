Was wissen wir zum Tathergang? Am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr kam es in einem Kaufhaus an der Piazza Dante in Lugano zu einer Messerstecherei. Eine Frau griff in einer Manor-Filiale wahllos mehrere Personen an. Nach ersten Erkenntnissen packte die Täterin eine Frau am Hals, während sie eine zweite Frau mit einer Stichwaffe schwer am Hals verletzte. Das schwer verletzte Opfer ist nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. «Ich hörte Schreie und drehte mich um. Da sah ich eine Frau am Boden – inmitten einer Blutlache», sagte eine Augenzeugin laut «La Regione».

Wurde die Täterin verhaftet? Die Frau wurde von einem beherzten Paar gestoppt, an den Haaren gezogen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi dankte dem herbeigeeilten Paar für das mutige Eingreifen, mit dem möglicherweise weiteres Blutvergiessen verhindert worden sei.

Was weiss man über die Frau? Die Angreiferin ist 28 Jahre alt und wohnt im Raum Lugano. Sie ist dem Fedpol aus terroristischen und polizeilichen Ermittlungen bekannt. Bereits 2017 sei die Frau mit dschihadistischem Hintergrund aufgefallen. Sie wollte nach Syrien reisen, weil sie sich über soziale Medien in einen kämpfenden Dschihadisten verliebt hatte. Die Frau wurde aber an der syrisch-türkischen Grenze von den türkischen Behörden aufgehalten und in die Schweiz zurückgeschickt. Sie litt damals an psychischen Problemen und wurde nach ihrer Rückkehr in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Seither war sie den Behörden nicht mehr aufgefallen. Laut «Tagesanzeiger» handelt es sich bei ihr um eine Schweizer Konvertitin.

Woher stammt die Tatwaffe? Tessiner Medien berichten, dass die Angreiferin das Messer direkt vor der Tat aus der Haushaltsabteilung des Einkaufszentrums gestohlen hatte.

War es ein terroristischer Angriff? Die Kantonspolizei Tessin und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) gehen von einem mutmasslich terroristischen Motiv aus. Während des Angriffs soll die Täterin laut Zeugenaussagen gerufen haben, dass sie der Terrormiliz IS angehöre.

Die Bundesanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet wegen des Verdachts der versuchten vorsätzlichen Tötung und der schweren Körperverletzung sowie des Verstosses gegen das Verbot der extremistischen Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat (IS). Zudem wird abgeklärt, ob es Mitwisser oder sogar Mittäter gab.

Gibt es einen Zusammenhang zu anderen Terror-Attacken? Nicoletta della Valle, Chefin des Bundesamts für Polizei (Fedpol), verglich die Tat mit der Messerattacke von Morges (VD). Dort war im September ein Portugiese erstochen worden. Das Fedpol leitete auch da ein Verfahren ein. Es ist aber völlig unklar, ob die Tat im Tessin in einem Zusammenhang mit Morges (VD) steht. Auch mögliche Bezüge zu den jüngsten Attacken in Wien oder Nizza werden geprüft. Der Tessiner Regierungspräsident Gobbi geht davon aus, dass die Frau radikalisiert worden sei: «Die Situation ist von grösstem Ernst.»

Wie reagiert die Politik? Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga telefonierte mit dem Tessiner Regierungspräsidenten, um ihr Mitgefühl für die betroffenen Frauen zum Ausdruck zu bringen und der Tessiner Bevölkerung die Unterstützung des Bundes zuzusichern. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte noch am Abend den «islamistischen Terroranschlag in Lugano.» Seine Gedanken seien bei den Opfern, schrieb der Regierungschef in Wien auf Twitter und sicherte der Schweiz seine Unterstützung «in diesen schwierigen Zeiten» zu. Man werde dem islamistischen Terrorismus in Europa gemeinsam die Stirn bieten und die eigenen Werte verteidigen.