LSD machte den Mutterkorn-Pilz weltberühmt. In den 1920er-Jahren stand er am Wendepunkt der Basler Pharmageschichte.

Der erste LSD-Trip des Sandoz-Forschers Albert Hoffmann von 1943 führte später zur Nutzung jenes Mutterkorn-Wirkstoffes als Hippie-Droge. Den Grundstein dafür gelegt hatte zwei Dekaden davor Arthur Stoll: Diesen Münchner Professor hatte Sandoz nach Basel geholt, um eine Pharma-Abteilung aufzubauen. Er bekam nicht nur das Mutterkorn in den Griff, sondern brachte auch technische Innovation in die Basler Pharmaindustrie.

Legende: Buchautor und Mikrobiologe Frank Petersen: «Kaum ein Pilz hatte kulturell und wissenschaftlich so eine grosse Bedeutung.» zvg, Novartis

Rund hundert Jahre später hat sich der Mikrobiologe Frank Petersen auf eine kulturhistorische Spurensuche zum Mutterkorn gemacht – für ein Buch. «Es gibt kaum einen Pilz, der kulturell und wissenschaftlich so eine Bedeutung hatte», sagt der langjährige Leiter der Novartis Naturstoffforschung.

Vom Mutterkorn zum LSD: kein Zufall Box aufklappen Box zuklappen Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann suchte 1943 bei Sandoz nach einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung. Er kreierte mit einer Säure, die er aus dem Pilz Mutterkorn gewonnen hatte, Lysergsäurediethylamid, kurz LSD. Zufällig aufgenommen löste dieses einen Trip aus, den er sehr positiv wahrnahm. Der Rest ist Geschichte. Sandoz brachte ein LSD-Psychopharmakon auf den Markt, doch die Drogenpolitik stand einem Erfolg im Weg. Hoffmann wehrte sich dagegen, dass LSD als Zufallsfund erklärt wurde. Er hatte die halbsynthetische Verbindung gezielt hergestellt für eine medizinische Verwendung, also nicht einfach Mutterkorn probiert.

Mutterkorn ist überall in der Natur vorhanden, befällt aber nur Gräser. Das wurde für Menschen zum Problem, seit man manche Gräser als Nahrungsmittel nutzt: in Zuchtformen als Getreide. Speziell anfällig ist der Roggen.

Erstmals beschrieben wurden Auswirkungen des Mutterkorns im 9. Jahrhundert. Damals erkannte man den Auslöser noch nicht und sprach von einer Geissel Gottes. Vergiftungswellen traten typischerweise nach der Ernte auf und hielten etwa vier Monate an.

Legende: Von Mutterkorn befallene Körner ragen aus der Roggen-Ähre schwarz hervor. IMAGO/Zoonar

Grund war, dass der ungereinigte Roggen, also solcher mit dem Pilz, gemahlen und daraus Brot gebacken wurde. Die chronischen Vergiftungen trafen meist arme Leute, weil reichere statt Roggen mehr Weizen verspeisten, der weniger anfällig ist.

Folge waren zwei Verlaufsformen von Ergotismus: Geschwüre am ganzen Körper und absterbende Extremitäten, etwa Nase oder Hände, oder schwere Krämpfe bis hin zu Erstickungssymptomen. «Das waren entsetzliche Symptome, welche die Leute durchstehen mussten in diesen Monaten im Mittelalter», sagt Petersen.

Legende: Mutterkorn war Ursache für Ergotismus, was zu Geschwüren und zum Absterben von Extremitäten führen konnte. Der Bildausschnitt um das Jahr 1900 zeigt Betroffene vor der Abtei von Saint Antoine. Wellcome Collection

Als Heilmittel wurde Mutterkorn unwissentlich bereits früh in China und Griechenland eingesetzt. In Europa war das vom 15. Jahrhundert an der Fall, in der Geburtshilfe und der Gynäkologie. Als toxisch erkannt wurde der Pilz erst Ende des 17. Jahrhunderts, und gezielt applizierten ihn Ärzte ab Ende des 18. Jahrhunderts. Knackpunkt war die Dosierung, die erst mit der Reinsubstanz genauer möglich wurde.

Legende: Spielte eine Schlüsselrolle bei der Erforschung des Mutterkorn-Pilzes: Der Schweizer Biochemiker Arthur Stoll (1887 – 1971) ZVG, Novartis

Hier spielte Arthur Stoll eine Hauptrolle: Ein Jahr in Basel bei Sandoz, gelang ihm als erstem Forscher, eine Reinsubstanz aus dem Mutterkorn zu isolieren. Drei Jahre danach kam damit 1921 das Sandoz-Medikament Gynergen gegen Nachgeburtsblutungen heraus. Vor ihm waren 70 Jahre Mutterkorn-Forschungen ergebnislos geblieben.

Es war der Big Bang der Pharma-Forschung in Basel.

Die lokale Konkurrenz produzierte damals zwar schon Pharmazeutika, aber nichts Innovatives, sondern eher Derivate der Volksheilkunde – oder Kopien von Innovationen deutscher Firmen, erklärt Petersen. «Es war letzten Endes der Big Bang der innovationsgetriebenen pharmazeutischen Forschung hier in Basel.»

Kommerziell indes schlug Gynergen erst später ein, als erkannt wurde, dass es auch gegen Migräne wirkt. Sandoz züchtete Mutterkorn selber – im Baselbiet, dem Jura und Graubünden bis im Emmental – und konnte so auch während des Zweiten Weltkriegs produzieren.

Legende: Gift oder Medizin? Die Dosis macht's auch bei Mutterkorn-Wirkstoffen aus. Und: Diese ist nur mit präziser Herstellung präzise zu steuern. IMAGO / Panthermedia, Detlev Behrens

Heute ist Sandoz nur noch der Name einer Generika-Firma: Diese wurde aus dem Novartis-Konzern abgespaltet, der aus der Fusion von Ciba Geigy und Sandoz entstanden war.