Gino Bornhauser gerät am 22. April 2016 um 19:00 Uhr bei einem Parkplatz in Rafz in einen Streit mit einem ihm unbekannten Mann. Es ist Luiz R. Kurz darauf will Gino Bornhauser mit seinem Auto den Parkplatz verlassen und trifft dabei nochmals auf Luiz R., der den Parkplatz überquert. Wieder kommt es zum Streit, der nun eskaliert. Luiz R. schlägt Gino Bornhauser zusammen, bis er bewusstlos ist, hievt anschliessend den bewusstlosen Rentner in dessen Auto und fährt weg. Mehrere Zeugen beobachten die Tat, eine Anwohnerin filmt sie sogar, doch niemand alarmiert die Polizei.

An einem nahegelegenen Waldrand zieht R. sein Opfer aus dem Wagen und überfährt es mehrmals. Luiz R. will sicher sein, dass Bornhauser tot ist. Die Leiche deponiert er anschliessend an einem unbekannten Ort im Wald und zündet das Auto später in der Nähe von seinem Wohnort in Rafz an.