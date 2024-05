Das erste Mal fand die Ausstellung im Frühling 1905 mit 37 Ständen und 17'000 Besucherinnen und Besuchern statt. Ein Jahr später folgte die zweite Ausgabe in Genf. 1907 fand der Autosalon ausnahmsweise in Zürich statt,

Legende: Der 22. Internationale Automobilsalon in Genf im März 1952. Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/HERMANN SCHMIDLI

An die ersten drei Ausgaben des Autosalons konnten die Veranstalter nicht direkt anknüpfen. Erst 1923 gelang die vierte Austragung. Der Anlass war so erfolgreich, dass die Verantwortlichen entschieden, die Automesse weltweit bekannt zu machen. Sie gründeten dafür ein ständiges Komitee und veranstalteten im März 1924 den ersten Internationalen Automobil-, Motor- und Fahrradsalon in Genf.

Legende: Beim Autosalon waren die Hostessen, die neben den ausgestellten Autos posierten, bald nicht mehr wegzudenken. So wie hier am 39. Genfer Autosalon 1969. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV

1924 besuchten 68'000 Menschen die Automesse mit ihren 200 Ausstellern. Laut der Erzählung der Organisatoren zur Geschichte des Autosalons kurbelte die Messe die Autoverkäufe in der Schweiz massgeblich an. Über die Jahre machte sich der Autosalon international einen Ruf. Während des Zweiten Weltkriegs fand die Messe nicht statt.

Legende: Im Dezember 1981 öffnete das Genfer Messe- und Kongresszentrum (Palexpo) in der Nähe des Flughafens. Ab 1982 fand der Autosalon am neuen Ort statt. KEYSTONE/Str

1988 knackte der Genfer Autosalon die Marke von 600'000 Personen. 700'000 waren es im Jahr 2000.

Legende: Der Genfer Autosalon war auch als Ort bekannt, wo Innovationen der Automobilindustrie gezeigt wurden. 1987 weckte etwa dieses ins Lenkrad integrierte Autotelefon für Aufsehen. KEYSTONE/Str

Der Genfer Autosalon war auch ein Treffpunkt vom Prominenten, Stars und Sternchen. Es bürgerte sich ein, dass Schweizer Bundesräte den Anlass eröffneten. Sie nutzten das grosse öffentliche Interesse natürlich auch für politische Statements.

Legende: Freude herrscht: Bundesrat Adolf Ogi beim 70. Genfer Autosalon 2000. Er würdigte die Messe als Spiegel der Innovationen. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Den absoluten Rekord von 747'000 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete der Genfer Autosalon 2005. Just in dem Jahr feierte die Messe auch ihr 100-Jahr-Jubiläum. Dabei harzte das Autogeschäft gerade in Europa. «Die Stimmung ist leicht verschnupft, aber nicht krank», sagte der damalige Autosalon-Direktor Rolf Studer gegenüber der Tagesschau.

Legende: 2004 waren über 900 Marken am Genfer Autosalon präsent. Bei den Autoherstellern dominierten vor allem ausländische Unternehmen. Doch an der Ausstellung gab es auch Schweizer Autos, wie etwa das Amphibienfahrzeug Splash von Rinspeed. KEYSTONE/Martial Trezzini

Von der Weltwirtschaftskrise 2008 blieb auch die Autoindustrie nicht verschont. Zudem holte China in den Folgejahren auf dem globalen Automarkt immer mehr auf. So wurden die Ausstellungen in Peking und Shanghai mindestens so wichtig wie diejenige in Genf.

1 / 2 Legende: Hostessen am Genfer Autosalon mussten oft stundenlang stehen. Auch sonst waren die Arbeitsbedingungen alles andere als angenehm. Bild von 2010. KEYSTONE/Sandro Campardo 2 / 2 Legende: Ein Model posiert am Genfer Autosalon 2002 für einen Prototypen von Alfa Romeo. AP Photo/ Donald Stampfli

An den Besucherrekord von 2005 konnte der Genfer Autosalon nicht mehr anschliessen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie kamen jährlich noch über 600'000 Besucherinnen und Besucher. Von 2020 bis 2022 fiel der Autosalon zunächst wegen der Pandemie aus, 2023 dann wegen «der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der geopolitischen Lage».

Legende: Arbeiter bauen 2020 die Autoausstellung zurück, nachdem die Organisatoren entschieden haben, den Autosalon wegen Corona nicht durchzuführen. KEYSTONE/Salvatore di Nolfi

Nach den schwierigen Jahren gab der Genfer Autosalon Anfang 2024 sein Comeback. Das Format fiel kleiner aus als früher. So wurde es von elf auf sieben Tage verkürzt. Marken wie Porsche, Audi, Mercedes, Toyota und Peugeot waren nicht präsent. Auch fürs nächste Jahr zeigte die Autoindustrie wenig Interesse an der Messe. Darum haben die Organisatoren nun entschieden, den Genfer Autosalon nicht mehr durchzuführen.

Archivperlen zum Autosalon