Die Lage am Hang oberhalb Brienz GR hat sich beruhigt.

Die vorsorgliche Evakuierung bleibt dennoch bestehen.

Temporäre Zutritte zum Dorf werden wohl noch vor den Festtagen möglich sein.

Die Gefahren oberhalb des Dorfes Brienz/Brinzauls durch einen Absturz des ehemaligen «Plateau Ost» und durch die Schutthalde oberhalb bestehen aktuell nicht mehr. Die Schutthalde habe sich seit dem Abbruchereignis der vergangenen Woche stark beruhigt und sei grösstenteils zum Stillstand gekommen, teilt die Gemeinde am Samstag mit.

Evakuierung gilt weiterhin

Die vorsorgliche Evakuierung müsse aber weiterhin bestehen bleiben. Vorher müsse die Gefährdung durch die neu geschaffenen Verhältnisse am Berg neu beurteilt werden, schreibt die Gemeinde in ihrem Informationsbulletin weiter. Temporäre Zutritte zum Dorf würden tagsüber voraussichtlich noch vor den Festtagen wieder möglich sein.

Im Verlaufe des Novembers hatte sich das «Plateau Ost» hoch über dem Dorf immer stärker beschleunigt. Dieses ging vergangene Woche in einem mehrtägigen Abbruchereignis ab. Aus der instabil gewordenen Felsmasse gingen laut der Gemeinde über 100 Felsstürze auf die darunterliegende Schutthalde nieder.

Eine Vielzahl von Messpunkten wurde dabei zerstört. Am Donnerstag hätten daher mit einem Helikopter in der neuen Schutthalde, auf dem Plateau West und im Gebiet «Pro Fop» neue Messpunkte installiert werden müssen.