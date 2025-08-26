Das Kleinflugzeug, das vor rund einem Monat vor Kehrsiten NW notwassern musste, ist geborgen. Die Aktion verlief rund.

Die Bergungsarbeiten für das Flugzeug, das am 28. Juli im Vierwaldstättersee versunken war, begannen in den Morgenstunden. Bis am Vormittag wurde es bis auf etwa 15 Meter unter der Wasseroberfläche angehoben. Dort wurde das Flugzeug bereit gemacht, um aus dem Wasser gehievt zu werden.

Legende: Das Flugzeug hatte rund hundert Meter unter der Wasseroberfläche mit der Nase im Schlick festgesteckt. zvg/Feuerwehr Stadt Luzern

Die Maschine, eine Daher TBM-940, war am Unglückstag Ende Juli in Buochs NW gestartet und wollte nach Burg Feuerstein in Deutschland fliegen.

Die Propellermaschine setzte nach rund drei Minuten Flug nördlich des Bürgenstocks im See auf. Das einmotorige Turboprop-Flugzeug sank rund 100 Meter tief auf den Seegrund ab.

Legende: Die Ölspur verrät die Unfallstelle Nach der Notwasserung errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Das Kleinflugzeug war im See versunken. Längere Zeit war nicht klar, wo auf dem Seegrund es sich befand. Keystone/Urs Flüeler

Die beiden Flugzeuginsassen wurden von der Kantonspolizei Nidwalden geborgen. Der 78-jährige Pilot blieb unverletzt, die 55-jährige Mitfliegerin musste mit Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Legende: Vor der Bergung hatten Taucher unter Wasser Löcher in den Flugzeugrumpf gebohrt, damit das Wasser abfliessen konnte. zvg/Feuerwehr Stadt Luzern

Schon rund eine Woche vor der Bergung hatte die Luzerner Polizei auf dem Vierwaldstättersee – zwischen Kehrsiten NW und Hertenstein LU – eine Sperrzone errichtet. Das betroffene Gebiet umfasst ein Quadrat von rund 500 Metern Seitenlänge. Die Sperrung galt sowohl auf als auch unter Wasser.