Der Euroairport Basel-Mülhausen ist wieder geöffnet. Der Flugbetrieb wird langsam wieder hochgefahren, wie der Flughafen auf seiner Homepage schreibt.

Der Flughafen war wegen eines Bombenalarms evakuiert worden.

Es handelte sich um einen Fehlalarm, wie die Präfektur des Départements Haut-Rhin im französischen Oberelsass nun mitteilt.

Der auf französischem Boden stehende Flughafen ist nur einer von vielen, die in Frankreich wegen Bombendrohungen in den letzten Tagen vorübergehend geschlossen werden musste.

Die Passagiere waren am Nachmittag mit Bussen vom Gelände wegtransportiert worden. Weitere Informationen, ob es sich um eine tatsächliche Bombe oder um einen Fehlalarm handeln könnte, waren zunächst nicht zu erfahren. Es seien zahlreiche Kontroll- und Überprüfungsmittel eingesetzt worden und die Sicherheitsbehörden hätten aktiv daran gearbeitet, so schnell wie möglich wieder zu einer normalen Situation zurückzukehren.

Wie auf der Website des Flughafens zu entnehmen war, wurden verschiedene Starts und Landungen von Flügen annulliert. Auch der Busverkehr war im Bereich des Flughafens unterbrochen, wie die Basler Verkehrs-Betriebe BVB auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte.

Eine Serie von Bombendrohungen hält Frankreich nach der Verhängung der höchsten Terrorwarnstufe weiter in Atem. Etliche Regionalflughäfen wurden am Donnerstag wie bereits am Vortag wegen Bombendrohungen zeitweise geräumt. Betroffen waren die Flughäfen in Montpellier, Nantes, Bordeaux und Lille.