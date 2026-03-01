Die Nachfrage nach Brandschutzprodukten ist in der Schweiz nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Januar und Februar sprunghaft angestiegen.

Besonders gefragt sind Löschdecken, Feuerlöscher und Rauchmelder.

Eine Umfrage von Keystone-SDA bei Anbietern von Brandschutzartikeln zeigt, dass der Brand vom Neujahrsmorgen in Crans-Montana und die Berichterstattung über mangelnden Brandschutz viele Menschen alarmiert hat.

Rasante Umsatzsprünge bei Brandschutzartikeln stellt etwa der grösste Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus fest. Die Kundschaft kaufte seit Jahresbeginn zweieinhalbmal so viele Brandmelder, dreieinhalbmal so viele Produkte zur Brandbekämpfung und fast fünfmal so viele Feuerlöscher wie im Vorjahr.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Baumärkten Jumbo und Bauhaus. Bei Jumbo liegen die Verkaufszahlen je nach Artikel rund zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr. Bauhaus verzeichnet bei Feuerlöschern, Alarmanlagen und Rauchmeldern ein Absatzplus von fast 140 Prozent.

Betreiber informieren sich vermehrt

Zunächst hohes Informationsbedürfnis hätten Eigentümer und Betreiber von Lokalen sowie von Vereinen und Gemeinden gezeigt, heisst es bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Die GVB schaltete in Folge eine Spezialseite für Betreiber und Eigentümer von Clubs und Nachtlokalen im Kanton Bern auf der Plattform heureka.ch auf. Im Januar stieg die Zahl der Zugriffe auf diese Plattform um über 160 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Legende: Die Nachfrage nach Feuerlöschern hat sich vervielfacht. Keystone/ CHRISTIAN BEUTLER

Seit Jahresbeginn stieg denn auch die Nachfrage nach Brand-Präventionsartikeln wie Rauchmelder, Löschdecken oder Löschsprays im GVB-Onlineshop markant. Es wurden bis zum 22. Februar rund 2600 Bestellungen mit total 11'000 Produkten getätigt. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum lediglich rund 600 Bestellungen mit total 2050 Produkten gewesen.

Nach wie vor stelle man eine erhöhte Nachfrage fest. Die Bestellungen seien im Januar aber noch deutlich höher gewesen, heisst es bei der GVB. «Wir sind aktuell bei rund 200 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr.» Zu den am meisten nachgefragten Produkten gehören Rauchmelder und Funkrauchmelder, Löschsprays und Feuerlöschdecken.