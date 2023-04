3 Schwerverletzte: FCB-Fans greifen eigene Sicherheitskräfte an

In Basel sind am Dienstag nach dem Fussballspiel zwischen FCB und YB vier Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma durch FCB-Fussballfans verletzt worden.

Drei der Angegriffenen mussten schwerverletzt ins Spital gebracht werden, eine Person erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen.

Nach dem Fussballspiel hatten sich rund hundert vermummte FCB-Fans vor dem Stadion in Basel versammelt, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Eine kleinere Gruppe passte die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma des Stadionbetreibers ab und griff sie an.

Zwei Personen festgenommen

Einige konnten fliehen, vier der Mitarbeitenden wurden jedoch mit Gegenständen attackiert. Die Polizei griff zu Zwangsmitteln, um die Angegriffenen zu schützen und zu bergen. Zwei Personen wurden festgenommen.

Legende: YBs Meschack Elia jubelt in Basel mit seinen Teamkollegen über sein Tor zum 1:4 im Halbfinal des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Basel 1893 und dem BSC Young Boys Bern. Keystone/Peter Klaunzer

Die Stimmung war laut Mitteilung bereits vor dem Spiel aufgeheizt. Personen beider Fanlager zündeten pyrotechnische Gegenstände, woraufhin Sicherheitspersonal eine Person kontrollierte. Dabei wehrte sich die kontrollierte Person zusammen mit anderen aus dem Umfeld so heftig, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste.