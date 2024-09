Per E-Mail teilen

Die Einschränkung des Bahnverkehrs zwischen Freiburg und Bern ist aufgehoben, teilt die SBB auf X mit.

Ein Rangierunfall in Düdingen führte seit dem Morgen zu Störungen im Bahnverkehr.

Verletzt wurde bei der Entgleisung eines Rangierfahrzeugs niemand.

Die Reisenden mussten vor allem im Nahverkehr Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen. Zuvor berichtete die SBB noch, dass die Einschränkungen bis 18 Uhr dauern werden.

Bei einer Rangierfahrt in ein Anschlussgleis in Düdingen waren um 6:30 Uhr vier Güterwagen aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für die Aufgleisung der Wagen musste ein Strassenkran angefordert werden, wie SBB-Sprecher Reto Schärli sagte. Die Bahnstrecke konnte bis in den Nachmittag hinein nur einspurig befahren werden. Der Fernverkehr solle möglichst wenig tangiert werden, sagte er.

Legende: SRF

Hingegen fielen die Züge der S1 zwischen Freiburg und Schmitten aus, ebenso die RE3-Verbindungen zwischen Romont und Düdingen. Die Züge der RE2 hielten ausserordentlich in Schmitten. Zwischen Freiburg und Schmitten verkehrten Bahnersatzbusse.