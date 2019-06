Das Kernkraftwerk Beznau 1 in Döttingen/AG darf nach der Jahresrevision wieder ans Netz.

Dies hat das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi entschieden.

Die Arbeiten seien vorschriftsgemäss und korrekt ausgeführt wurden, schreibt das Ensi auf seiner Webseite.

Das Kraftwerk erhielt nach der Schlussinspektion am Sonntag nach der fünfwöchigen Revision die Freigabe zum Wiederanfahren. Der Energiekonzern Axpo könne seine Anlage wieder in Betrieb nehmen, schrieb das Ensi weiter.

Der Block 1 in Beznau war am 3. Mai für die Jahresrevision vom Netz gegangen. Die Schwerpunkte der Revision waren Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen sowie die Inbetriebnahme von neuen Systemen.

Von den insgesamt 121 Brennelementen wurden 20 durch neue ausgetauscht und in den Reaktorkern eingesetzt, wie Axpo mitteilte. Gleichzeitig mit der Revision im Block 1 wurde auch die Erneuerung des Witterungsschutzes an der Containment-Kuppel von Block 2 in Angriff genommen, so die Axpo weiter. Die Arbeiten sollen mehrere Monate dauern.