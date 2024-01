Christian Lang ist seit ein paar Tagen in der Einrichtung «Rückenwind plus» im aargauischen Bad Zurzach. Lang sitzt seit 25 Jahren im Rollstuhl. Auslöser war eine Krebserkrankung der Lymphdrüsen. «Von der Brust abwärts bin ich gelähmt. Auch die Hände sind betroffen.»

Vor einigen Monaten brach sich Christian Lang einen Oberschenkel. Wegen Komplikationen musste ihm das Bein amputiert werden. Zur Rehabilitation wurde er ins Paraplegikerzentrum Nottwil geschickt – bis die Krankenkasse die Kosten nicht mehr übernahm. So kam er nach Bad Zurzach.

Lang hofft, in drei Wochen heimgehen zu können. «Den Alltag kann ich selbst meistern und meiner Frau helfen. Ich sauge und putze, kochen kann ich auch.»

Rückenwind plus bietet 24 Plätze für Menschen mit Para- oder Tetraplegie, Multipler Sklerose und anderen schweren Nervenkrankheiten. Sie kommen ins kleine Rehazentrum, wenn sie nach einem Spitalaufenthalt für einige Zeit mehr Pflege benötigen. Oder aber, wenn Angehörige für die Betreuung ausfallen oder eine Auszeit benötigen.