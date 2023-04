Die SVP erscheint bei den kantonalen Wahlen derzeit als Überfliegerin. Bahnt sich also ein Rechtsrutsch bei den Wahlen im Herbst an? Politologin Cloé Jans ordnet ein.

In den Kantonen Luzern, Genf und Tessin wurden am Sonntag Regierung und Parlament neu gewählt – mit demselben Resultat: Die SVP als Überfliegerin gewinnt Sitze hinzu, die Grünen stagnieren oder verlieren. Politologe Michael Hermann sprach nach dem Wahlsonntag von einem «deutlichen Rechtsrutsch». Was macht die SVP aktuell also besonders gut?

Trend nach rechts: der natürliche politische Prozess

Die aktuell zu beobachtende Trendwende nach rechts sei teilweise der natürliche politische Prozess, sagt Cloé Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern. «2019 schlug das Pendel relativ stark nach links, es waren progressive Wahlen.» Insgesamt gewannen eher linke, progressive Kräfte, auch eine GLP. Jetzt gehe es wieder in die andere Richtung.

Audio Cloé Jans: «Für die SVP sieht es für die Wahlen gut aus» 26:03 min, aus Tagesgespräch vom 03.04.2023. Bild: ZVG abspielen. Laufzeit 26 Minuten 3 Sekunden.

Doch die Politologin sieht den Grund für die Zugewinne der SVP respektive den Verlusten der Grünen auch an der aktuellen Themenlage. Man wisse aus der Wissenschaft, dass man als Partei ein Thema nicht selbst auf die Agenda setzen kann. Doch: «Wenn die Winde gut sind, kann man besser segeln», so Jans.

Themenlage spricht für SVP

Momentan sehe es tatsächlich so aus, dass die Themenlage für die SVP spreche, so die Politologin. «Die Migrationszahlen steigen wieder und in der Vergangenheit war es immer so, dass die SVP davon profitieren konnte.» Deshalb könne die Partei wieder dazugewinnen, nachdem sie 2019 deutlich verloren hatte.

Audio Kantonaler Wahlsonntag: Die SVP als grosse Gewinnerin 03:49 min, aus Rendez-vous vom 03.04.2023. Bild: Keystone/ SALVATORE DI NOLFI abspielen. Laufzeit 3 Minuten 49 Sekunden.

Das sieht auch SVP-Nationalrat und Wahlkampfleiter Marcel Dettling so. «Die Themenlage spricht zurzeit Bände – wir haben einen hohen Migrationsdruck.» Zudem gebe es ein Versorgungsproblem bei der Energie mit hohen Energiekosten, was der kleine Bürger zu spüren bekomme. «Da ist die linksgrüne Party der vergangenen Jahre vorbei», bilanziert Dettling.

Gefestigte Wählerbasis

Auch die relativ klar umrissene Wählerinnen- und Wählerbasis komme der Partei zugute, so Jans. Rund 30 Prozent könnten sich primär vorstellen, SVP zu wählen. «Wer SVP wählt, kann sich in der Regel kaum vorstellen, eine andere Partei zu wählen und umgekehrt gilt dasselbe.» Das bedeute, dass die SVP gewinnt oder verliert, je nachdem, wie gut sie die Wählerschaft mobilisieren könne.

00:30 Video Cloé Jans: «Die SVP hat eine relativ klar umrissene Wählerinnen- und Wählerbasis» Aus News-Clip vom 03.04.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Daneben helfe zudem ein sympathischer Bundesrat Albert Rösti sicher auch. Ebenfalls hilft Jans zufolge eine klare Kommunikation, wie im Fall bei der CS-UBS-Geschichte, wo die SVP sich klar gegen die Wirtschaftselite ausgedrückt hat.

Legende: Bundesrat Albert Rösti gilt laut Cloé Jans als Sympathieträger und ist mitunter ein Grund für den aktuellen Erfolg der SVP. (KEYSTONE/Martial Trezzini

Für Prognosen ist es zu früh

Allerdings ist es laut Jans noch zu früh, um Resultate für die nationalen Wahlen zu prognostizieren. Denn der Sommer sei eine relevante Zeit – gibt es einen Hitzesommer, helfe das eher wieder der Klimaallianz. Doch: «Wenn die Asylzahlen auf der anderen Seite noch stärker steigen, ist das eher Wasser auf die Mühlen der SVP.» Von der SVP als Wahlsiegerin im Herbst könne man deshalb noch nicht sprechen.