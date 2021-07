Weil ein Lastwagen am Montag gegen 10 Uhr bei der Autobahneinfahrt Wassen (UR) in Fahrtrichtung Norden Feuer gefangen hat, musste der Gotthardtunnel für den Verkehr gesperrt werden.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, war der Tunnel in Richtung Süden am Mittag wieder offen. Gegen 14 Uhr war der Strassentunnel dann auch in Richtung Norden wieder befahrbar.

Gesperrt wegen eines Unfalls war zeitweise auch die Axenstrasse zwischen Brunnen (SZ) und Sisikon (UR). Diese ist inzwischen ebenfalls wieder offen.

Legende: Ein Lastwagen brannte am Montagvormittag bei Wassen (UR). 20Min/News-Scout

Am Montagvormittag hatte ein brennender Lastwagen auf der Gotthard-Nord-Süd-Achse Staus verursacht. Obwohl sich der Brand des Lastwagens bei Wassen (UR) auf einer Autobahnauffahrt ereignete, sperrte die Polizei den Gotthard-Tunnel vorübergehend vollständig.

Auf beiden Seiten staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern, wie der TCS auf Twitter berichtet. Das Feuer war nach einigen Stunden unter Kontrolle, die Fahrbahn durch den Tunnel wurde am Mittag in Richtung Süden und am frühen Nachmittag in Richtung Norden deshalb wieder freigegeben.

Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Bereits am Sonntag war der Gotthard-Autobahntunnel wegen eines Fahrzeugbrands für gut eine Stunde gesperrt worden.