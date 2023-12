Die SVP hat den Abgang von Präsident Marco Chiesa «mit grossem Bedauern» entgegengenommen. Die Partei dankte dem Präsidenten für seine «grossen Verdienste» in den vergangenen vier Jahren. Unter dem Präsidium des Tessiner Ständerats habe die SVP das drittbeste Wahlresultat ihrer Geschichte erreicht und insbesondere in der Romandie und im Tessin zusätzliche Sitze gewonnen, schreibt die SVP. Chiesas starke Präsenz bei der Parteibasis habe der SVP vor allem in der Romandie sehr geholfen, hiess es. Dort habe die Partei bei den Wahlen vom Oktober vier Sitze zulegen können. Im Tessin gewann die SVP einen Sitz dazu.