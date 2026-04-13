Ein rechtskräftiger Strafbefehl, der SRF vorliegt, zeigt: Der Schweizer Eishockey‑Nationaltrainer Patrick Fischer wurde wegen Urkundenfälschung verurteilt, nachdem er 2022 mit einem gefälschten Covid‑Zertifikat zu den Olympischen Spielen nach China gereist war. Erst nach Recherchen von SRF und der Konfrontation mit den amtlichen Dokumenten machte Fischer den Fall selbst öffentlich.

Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, Patrick Fischer, reiste 2022 mitten in der Pandemie mit einem gefälschten Covid-Zertifikat zu den Olympischen Winterspielen in China. SRF liegt ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Luzern von 2023 vor. Darin heisst es, Fischer habe ein gefälschtes Covid-Zertifikat auf dem Messengerdienst Telegram bestellt.

Legende: Patrick Fischer hat im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking ein Covid-Zertifikat gefälscht. Keystone/ANDREAS BECKER

Unbedingte Geldstrafe von fast 39'000 Franken

Wörtlich: «Folglich besass der Beschuldigte ein gefälschtes Covid-Zertifikat, welches ihm attestierte, dass er je am 27.10.2021 und am 22.11.2021 eine Covid-Impfung erhalten hatte, obschon dies nicht der Fall war.»

Anschliessend sei Fischer im Februar 2022 nach China gereist, «im Wissen darum, dass er ohne Zertifikat nicht in China hätte einreisen dürfen». Fischer wurde von der Staatsanwaltschaft Luzern wegen Urkundenfälschung zu einer unbedingten Geldstrafe über 38'910 Franken verurteilt.

SRF konfrontierte Patrick Fischer und den Schweizerischen Eishockeyverband SIHF am Montagvormittag mit den amtlichen Dokumenten. Daraufhin publizierte Fischer ein Video, in dem er sagte: «Ich bin mir bewusst, dass dies ein Fehltritt war. Es tut mir extrem leid, dass ich Leute enttäuscht habe.»

Fischers Entschuldigung im Video

Ex-Präsident der Kantonsärzte schockiert

Fischers Impfstatus war im Vorfeld der Spiele ein öffentliches Thema in der Schweiz. «Ich liebe meinen Job und würde nie etwas tun oder lassen, was diesen Job gefährden könnte», sagte Fischer gegenüber dem «Blick» im Oktober 2021. «Also werde ich mich impfen lassen.»

Wie wirken diese Aussagen und Fischers Verurteilung auf den ehemaligen Präsidenten der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Rudolf Hauri? Der Zuger Amtsarzt war eine Schlüsselfigur während der Covid-Pandemie. Er übt scharfe Kritik am Verhalten Fischers.

Dass sich eine öffentliche Person in direktem Zusammenhang mit ihrer öffentlichen Aufgabe in solcher Weise über geltende Regeln hinwegsetze, empfinde er als «schockierend», sagt er. «Immerhin sind das Vorbilder.»

Wirbel kurz vor Heim-WM

Patrick Fischer gilt als der erfolgreichste Schweizer Eishockey-Nationaltrainer aller Zeiten, mit dem Gewinn von drei WM-Silbermedaillen, zuletzt 2024 und 2025. Schon jetzt ist klar, dass er nach der Heim-WM in Zürich und Freiburg nach über einem Jahrzehnt von seinem Amt zurücktritt. Die Heim-WM beginnt am 15. Mai.