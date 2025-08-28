Der Bund will ab Montag gewisse Asylanträge von Menschen aus Syrien wieder prüfen.

Das sei aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung wieder möglich, schreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM).

In einem ersten Schritt betreffe dies aber nur Schutzbedürftige, die keine flüchtlingsrelevanten Asylgründe geltend machen. Auch für straffällige Personen und Menschen, die eine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellten, werde die Entscheidtätigkeit wieder aufgenommen, hiess es weiter.

Legende: Das Staatssekretariat für Migration (SEM) will ab dem 1. September gewisse Asylanträge von Syrerinnen und Syrern wieder prüfen. Keystone/PABLO GIANINAZZI

Nach dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Baschar al-Assad Mitte Dezember 2024 hatte das Staatssekretariat für Migration (SEM) per sofort alle Asylverfahren und -entscheide von Asylsuchenden aus Syrien sistiert. Damals hiess es, es könne nicht fundiert überprüft werden, ob Asylgründe vorliegen.

Das SEM beobachte die Lage in Syrien «weiterhin sorgfältig» und werde zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidtätigkeit für weitere Personenkategorien aus Syrien wieder aufnehmen.